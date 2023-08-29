До особливої зони пускатимуть тільки осіб старше 16 років.

Діти часто стають причиною гучних сварок в літаках, і авіакомпанія Corendon, здається, знайшла ідеальний спосіб, аби уникнути цього. З листопада 2023 року перевізник першим в світі запровадить ексклюзивні зони "тільки для дорослих" на своїх авіарейсах Амстердам – Кюрасао.

Зона "тільки для дорослих" буде фізично відокремлена від решти літака за допомогою стін і штор. Сюди пускатимуть тільки осіб старше 16 років. Звичайний квиток для одного в такій зоні коштуватиме 45 євро (93 місця). За 100 євро можна буде отримати більш просторе та комфортне місце XL, таких місць в літаку буде запропоновано дев’ять.

Перевізник наголошує, що ця пропозиція позитивно вплине і на батьків, які подорожують з маленькими дітьми, оскільки їм не доведеться нервувати, якщо їхні діти шумлять трохи більше, ніж хотілося б.

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Як купувати квитки на літак - поради бортпровідників

Вибір найкращого місця в літаку цілком може бути зумовлений тим, чим ви плануєте займатися на борту. Не кожне місце підійде тим, хто планує поспати. Яке місце краще забронювати в цьому випадку - розповіла стюардеса.

Також бортпровідники ділилися, яких місць у літака варто уникати, щоб не сидіти поруч з маленькими дітьми.

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