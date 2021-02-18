Зокрема, відбулося підписання відповідного меморандуму про співпрацю та взаємодію в сфері туризму.

Україна і Північна Македонія домовилися спільно розвивати і підтримувати туристичну галузь.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, 17 лютого заступник міністра Дмитро Сенік взяв участь у першій туристичній онлайн-конференції “Україна-Північна Македонія”.

Відбулося віртуальне підписання Меморандуму про співпрацю та взаємодію в сфері туризму між Національною туристичною організацією України та Агенцією з розвитку та підтримки туризму Республіки Північна Македонія.

Зазначений меморандум спрямований на розвиток туристичного бізнесу та збільшення кількості туристів двох країн, просування нових туристичних продуктів, популяризацію історичної та культурної спадщини, реалізацію спільних проектів, обмін досвідом у питаннях безпеки, якості та інновацій у сфері туризму.

Сенік наголосив, що розвиток сфери туризму сприятиме подальшій активізації економічних відносин України та Північної Македонії.

Він зазначив, що минулого року Північна Македонія посіла третє місце серед країн балканського регіону за обсягом двосторонньої торгівлі з Україною.

“Незважаючи на вплив пандемії COVID-19, нам вдалося досягти найвищих показників за останні вісім років. Розвиток сфери туризму має посилити подальшу економічну взаємодію”, - заступник міністра.

За його словами, встановлення прямого діалогу між Національною туристичною організацією України та Агенцією з розвитку та підтримки туризму Північної Македонії дозволить зробити співробітництво в сфері туризму більш системним і взаємовигідним.

Дипломат підкреслив, що підтримка просування українського туристичного потенціалу є серед ключових пріоритетів роботи МЗС України на економічному напрямі.

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Автор: Віталій Саєнко