Синоптики наполегливо радять туристам утриматись від походів у гори та на високогір'я Карпат у найближчі кілька днів.
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Про це повідомляється на Facebook-сторінці відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.
Зокрема, внаслідок проходження фронту активного циклону, в другій половині доби 30 грудня та протягом 31 грудня - 1 січня, у Карпатах очікується значне погіршення погодних умов:
- сильний вітер (пориви до 10 м/с, на високогір'ї - до 17 м/с);
- значні дощі та мокрий сніг;
- сніг, місцями хуртовини.
Температура повітря протягом цих днів очікується близько та дещо нижче 0°С, на високогір'ї - до -5°С.
Також очікується приріст снігового покриву висотою:
- на середньогір’ї - до 15 см;
- на високогір'ї - до 25 см.
Спостерігатимуться перемети та заноси снігу, при додатковому навантаженні на сніговий покрив можливе сходження снігових "дошок".
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