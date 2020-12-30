З 30 грудня по 1 січня у Карпатах очікується сильній вітер, дощ з мокрим снігом та хуртовини.

Синоптики наполегливо радять туристам утриматись від походів у гори та на високогір'я Карпат у найближчі кілька днів.

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Про це повідомляється на Facebook-сторінці відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

Зокрема, внаслідок проходження фронту активного циклону, в другій половині доби 30 грудня та протягом 31 грудня - 1 січня, у Карпатах очікується значне погіршення погодних умов:

сильний вітер (пориви до 10 м/с, на високогір'ї - до 17 м/с);

значні дощі та мокрий сніг;

сніг, місцями хуртовини.

Температура повітря протягом цих днів очікується близько та дещо нижче 0°С, на високогір'ї - до -5°С.

Також очікується приріст снігового покриву висотою:

на середньогір’ї - до 15 см;

на високогір'ї - до 25 см.

Спостерігатимуться перемети та заноси снігу, при додатковому навантаженні на сніговий покрив можливе сходження снігових "дошок".

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Автор: Марина Григоренко