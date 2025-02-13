Морський маршрут з італійського міста Трієст відновить роботу після 30-річної перерви.

З 26 червня 2025 року п'ять мальовничих пляжних курортів Італії, Хорватії та Словенії з'єднають поромом. Він має поліпшити сполучення в усьому острівному регіоні Істрія, разом із нещодавно анонсованим поїздом через три країни, який прямує з італійського Трієста в хорватську Рієку.

Як повідомляє Travel Off Path, морський маршрут, що з'єднує італійське місто Трієст, розташоване в північно-східній частині країни, з портовими містами Словенії та Хорватії, відновить роботу після 30-річної перерви.

Зокрема, круговий пором, що починає і закінчує свій шлях у Трієсті, зупинятиметься в найжвавішому прибережному місті Словенії Пірані, а також робитиме три зупинки в Хорватії – у портах Пореч і Ровінь, а також у Малі-Лошинь, головному місті острова Лошинь.

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Зазначається, що пороми вже ходили цим регіоном із 1963 року, коли судно Edra заходило в кожне велике місто вздовж узбережжя Істрії, від Італії до Хорватії, доки його не закрили 1990 року, коли напруженість у Словенії та Хорватії була високою, зокрема, через югославську війну.

Тепер же пасажирам будуть доступні чотири окремі маршрути із заходами в різні порти в різному порядку. Зокрема, розклад включатиме два щотижневих відправлення за маршрутом "Трієст–Піран–Пореч–Ровінь" і ще два рейси за маршрутом "Трієст–Ровінь–Малі–Лошинь". Аналогічним чином, судна вирушатимуть за більш швидкісними маршрутами "Трієст–Ровінь–Малі–Лошинь" і "Трієст–Пореч–Піран" двічі на тиждень.

Головна відмінність від попереднього сервісу Edra полягає в тому, що пороми не заходитимуть у хорватські порти Умаг, Новіград і Пула.

Наразі це буде сезонний маршрут, що охоплює три літні сезони з 2025 по 2027 рік (з можливістю продовження до 2028 року, якщо він виявиться успішним). Рейси здійснюватимуться з 26 червня до початку вересня.

Хоча ціни ще не підтверджено, автори матеріалу припускають, що вони варіюватимуться від 30 до 60 доларів, виходячи із середньої ціни на пором у регіоні.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам назвали п'ять середземноморських напрямків, які варто відвідати цього року.

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