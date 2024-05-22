Новий сезонний маршрут охопить вісім міст на узбережжі Адріатичного моря в Італії, Словенії та Хорватії.

Slovenian Railways запустили новий залізничний маршрут, який фактично відроджує легендарний рейс часів Австро-Угорської імперії, що вперше був побудований понад 150 років тому.

Як повідомляє Euronews Travel, поїзд проходить через три країни та вісім міст на узбережжі Адріатичного моря всього за дві години. Маршрут є сезонним – цього року він курсуватиме до 30 вересня.

Поїзд вирушає щодня о 7:50 ранку з північно-східного італійського портового міста Трієст, що пропонує туристам елегантне поєднання прибережних палаців і кафе в стилі модерн.

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Потім маршрут доправляє пасажирів через кордон до Словенії, де він зупиняється на чотирьох станціях – Сежана, Дивача, Півка та Ілірська-Бистриця.

Далі поїзд прямує до Хорватії, де зупиняється в Шап'яні та Опатії-Матулі, а потім досягає о 9:54 ранку кінцевого пункту призначення – портового міста Рієка із затишними набережними, оточеними палацами доби Габсбургів і театром ХІХ століття, оздобленим Густавом Клімтом.

У зворотному напрямку з Рієки поїзд вирушає щодня о 6:25 ранку.

При цьому вартість квитків на всьому маршруті стартує всього лише з 8 євро в один бік. Але можна також купувати дешевші квитки на його окремі ділянки.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Португалії підтвердила, що столицю країни Лісабон з'єднають з іспанським Мадридом новим високошвидкісним поїздом. Запуск поїздів на ділянці відбуватиметься в кілька етапів і повністю буде завершений орієнтовно до 2034 року.

Крім того, влада Іспанії активізувала роботу з будівництва підводного залізничного тунелю, який з'єднав би Іспанію з Марокко. Проєкт хочуть завершити до чемпіонату світу з футболу 2030 року, який проводитиметься спільно Марокко, Іспанією та Португалією.

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