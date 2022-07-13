У пасажирів є кілька варіантів відшкодування коштів за невикористані авіаквитки.

Авіакомпанія Turkish Airlines продовжила скасування рейсів в Україну до кінця літа 2022 року та розповіла, як українцям повернути гроші за невикористані авіаквитки.

Про це повідомляє прес-служба Turkish Airlines.

"Наші рейси в/з України скасовано до 31.08.2022 (включно)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пасажири, рейси яких були скасовані до та з України в період з 24 лютого по 23 серпня 2022 року (включно), можуть безкоштовно забронювати та змінити маршрут.

Можна безкоштовно повернути квитки, які ніколи не використовувалися, а також за частково використані квитки, за якими поїздка не завершена.

Крім того, можна продовжити термін дії квитка до 31 жовтня 2022 року (включно) без будь-якої різниці в комісії чи штрафу.

"Змінити квитки та повернути кошти можна на веб-сайті Turkish Airlines, у мобільних додатках, офісах продажу, кол-центрі та агентствах, у яких був придбаний квиток", – йдеться в повідомленні.

Відповідні заявки будуть дійсними лише для рейсів, що виконуються Turkish Airlines і AnadoluJet.

Також авіакомпанія до кінця літа скасувала рейси до Мінська (Білорусь), Сочі, Ростова та Єкатеринбурга (Росія).

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Довідка УНІАН. Turkish Airlines – флагманський авіаперевізник Туреччини. Базується в Стамбулі. Виконує низку регулярних рейсів на 118 міжнародних та 37 внутрішніх маршрутах до Європи, Азії, Африки, Америки. Головним хабом авіакомпанії є Міжнародний аеропорт Стамбул.