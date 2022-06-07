Тепер найдешевший квиток економ-класу включає тільки перевезення 8 кг ручної поклажі і однієї дрібної особистої речі.

Найбільший авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines відмовився від безкоштовного перевезення багажу в економ-класі для квитків за найнижчим тарифом EcoFly.

Як пише avianews.com, нові правила діють поки що тільки для міжнародних рейсів середньої дальності.

Відзначається, що найдешевший квиток економ-класу тепер включає тільки перевезення 8 кг ручної поклажі з габаритами до 55х40х23 см і однієї особистої речі з розмірами до 40х30х15 см. Під особистою річчю мається на увазі фотоапарат, відеокамера, невелика ручна сумка або ноутбук.

Крім того, з тарифу EcoFly вилучили можливість вибирати місце заздалегідь. Тепер за це потрібно буде доплатити, в іншому випадку місце буде присвоєно рандомно під час реєстрації на рейс.

Водночас повернення або обмін квитка по найдешевшому квитку економ-класу неможливе навіть з оплатою штрафу.

При цьому наголошується, що наступний по класу тариф ExtraFly для рейсів середньої дальності, який включає безкоштовне провезення багажу вагою до 23 кг і можливість вибору місця заздалегідь, коштує всього на 10 євро дорожче, ніж в EcoFly.

Як зазначає видання, Turkish Airlines залишався одним з найбільших авіаперевізників на європейському ринку, який дозволяв безкоштовно провозити багаж на рейсах середньої дальності навіть за найнижчими тарифами.

Водночас, на далекомагістральних рейсах турецького авіаперевізника багаж поки включений в усі тарифи економ-класу. Проте профільні експерти не виключають, що авіакомпанія виключить багаж і на далеких напрямках, як це свого часу зробили інші великі європейські авіакомпанії, серед яких Lufthansa, Air France і KLM.

Як повідомляв УНІАН, раніше Turkish Airlines перестала приймати російську платіжну карту "Мир".