У Римській імперії було близько 1400 міст і безліч дрібних поселень. Руїни деяких із них досі залишаються незвіданими.

У період розквіту Римська імперія займала площу близько 5 млн кв км, простягаючись із заходу на схід від Португалії до Месопотамії і з півночі на південь від Шотландії до Судану.

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В Римській імперії було близько 1400 міст і безліч дрібних поселень, пише Lonely Planet. Багато з них збереглися і стали туристичними пам'ятками. Але за такої їхньої кількості, деякі залишаються поза увагою. Тому видання зробило добірку недооцінених перлин Римської імперії.

1. Тімгад, Алжир

Вулиці міст у Римській імперії розходилися у формі сітки від центрального форуму, де розташовувалися храми та ринки. Найяскравіше таке міське планування проявилося саме в Тімгаді. Тут руїни міста займають величезну територію, ідеально розділену на чотири великі квартали двома стародавніми дорогами, що проходять з півночі на південь і зі сходу на захід, від яких відгалужуються дрібніші вулички - завжди під прямим кутом.

Тімгад із добре збереженими тріумфальними арками, банями та амфітеатром є приголомшливим прикладом ідеального римського міського планування.

Сучасний Тімгад - невелике місто. Громадський транспорт тут розвинений слабо, хоча зрідка ходять автобуси з міста Батна, розташованого за 40 км. Якщо ви зупинилися в третьому за величиною місті Алжиру, Константіні, то найпростіше дістатися до Тімгада на таксі, поїздка триватиме трохи більше 2 годин.

2. Сагалассос, Туреччина

Сагалассос виник як пісідійське місто за кілька століть до Римської імперії, але був поглинений нею в I столітті до н. е. і став важливою регіональною столицею в горах Туреччини.

Вражаючі громадські будівлі виникли по всьому Сагалассосу, включно з німфеєм Антоніна Пія - чудовим декоративним фонтаном з хитромудрими арками і нішами для статуй імператорів і богів. Фонтан був відреставрований, і сьогодні захоплює дух, коли можна побачити це диво римської інженерії в дії: потоки води падають у великий бірюзовий басейн.

Громадський транспорт у Сагалассосі не ходить, хоча можна доїхати на долмуші (маршрутці) до Агласуна, невеликого містечка біля підніжжя пагорбів. Звідси до місця призначення потрібно подолати 7-кілометровий підйом, або можна взяти таксі і доїхати туди за 15 хвилин. Крім того, до Сагалоссоса легко дістатися орендованим автомобілем, і це можна зробити за один день із Памуккале.

3. Ель-Джем, Туніс

Це один із найбільших і найбільш добре збережених амфітеатрів часів Римської імперії. Ель-Джем трохи менший за римський Колізей, і туристів тут набагато менше. Це робить його ідеальним місцем для тих, хто хоче дослідити великі коридори і арену, якими колись проходили гладіатори римської Північної Африки, а потім уявити себе глядачем однієї з найпопулярніших розваг Риму.

4. Оранж, Франція

Драматичні вистави також користувалися величезною популярністю, і по всій імперії існували театри. Один з найбільш добре збережених знаходиться в Оранжі. Театр, побудований у I столітті н. е., вміщує до 7000 глядачів у 34 напівкруглих рядах.

Зараз театр відкритий для відвідування як туристична визначна пам'ятка, а також служить майданчиком для концертів.

Постарайтеся потрапити на концерт у театрі; це найкращий спосіб по-справжньому оцінити його архітектурний проект, який є шедевром акустики.

5. Джераш, Йорданія

У римську епоху Джераш був одним із 10 міст, що входили до складу Декаполіса - острівця римської культури на східній околиці імперії.

Сьогодні Джераш - найбільш збережене з міст Декаполіса. Його варто відвідати заради прекрасного овального форуму - рідкісного й елегантного варіанту площі, що зустрічається в більшості міст. Від форуму головна дорога міста веде на північ: погляньте на бруківку під ногами, і ви помітите колії, залишені колесами автівок, що проїжджали цією вулицею в минулі століття.

6. Булла Регія, Туніс

Жителі цього міста будували свої будинки під землею, щоб врятуватися від спеки, і багато хто з цих підземних вілл чудово зберігся. Досліджуючи кімнати, ви отримаєте уявлення про те, як було жити в Римській імперії, у віллах, прикрашених чудовими мозаїками, лазнями і фонтанами.

Влітку в Буллі Регії дуже спекотно, тому сюди краще їхати навесні або восени. Тут дуже приємно перебувати у квітні, травні та вересні.

7. Остія, Італія

Лише за 25 км від Риму розташовані руїни Остії. Там мало туристів і це означає, що ви можете досліджувати стародавнє місто в спокої, особливо звертаючи увагу на лазні. Уже сама їхня кількість (26 банних комплексів) вказує на те, що вони відігравали важливу роль у житті суспільства. Тут є чим помилуватися, але особливо виділяється чудова мозаїка в термах Нептуна.

Дістатися до Остії з центру Риму легко: сядьте на поїзд лінії Рим-Лідо на станції Порта Сан Паоло і доїдьте на поїзді до зупинки Остія Антіка. Поїздка займає близько 35 хвилин.

8. Дара, Туреччина

У Римській імперії воду потрібно було зберігати, що призвело до появи цистерн - підземних резервуарів. На крайньому сході Туреччини знаходяться маловідомі цистерни Дара. Спуск у ці дві величезні підземні камери, підтримувані монументальними колонами, може здатися моторошним, але це ідеальне місце, щоб оцінити масштаб римської винахідливості. Більш того, весь комплекс, швидше за все, буде у вашому розпорядженні, і ви також зможете оглянути великі некрополі, розкидані по всьому стародавньому місту.

9. Міст Алькантара, Іспанія

У Римській імперії дорогам приділялося особливе значення, і необхідність у прямих маршрутах часто означала необхідність долати долини або річки, і римські інженери розробили ефективні способи проєктування мостів, які будувалися на століття.

Міст Алькантара в Іспанії - лише один із прикладів: величезний кам'яний міст заввишки 45 м і завдовжки 182 м підтримується величезними колонами. Свідченням римської майстерності є те, що цей міст був збудований у II столітті і використовується досі.

10. Стіна Антоніна, Шотландія

Це земляна споруда, що простягається між затоками Клайд і Форт, періодично засіяна фортецями для захисту імперії від каледонців з півночі.

Стіна Антоніна була занедбана, але її сліди можна виявити й досі, ілюструючи час, коли римляни виявилися надто розтягнутими і змушеними відступити.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що названо містечко, до якого можна потрапити тільки пішки по мосту. Це маленьке містечко прозвали "вмираючим містом".

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