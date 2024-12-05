Норвезьку ялинку заввишки 23 метри прикрасять 50 000 вогнів і корона з кристалами Swarovski.

У Нью-Йорку біля Рокфеллер-центру запалили найвідомішу різдвяну ялинку у світі. На церемонію відкриття зібралися натовпи людей, передає Independent.

Цього року головна різдвяна ялинка прикрашена п'ятдесятьма тисячами різнокольорових вогнів і увінчана короною з трьома мільйонами кристалів Swarovski.

Гігантську норвезьку ялину заввишки 23 метри зрубали минулого місяця у Вест-Стокбриджі, у Массачусетсі. Це перша з 1959 року головна ялинка з цього штату.

Ялинка горітиме з 5 ранку до опівночі до середини січня. На Різдво вона горітиме 24 години. Після закінчення святкового сезону дерево буде використано як пиломатеріал для Habitat for Humanity.

Різдво в Україні

Головну ялинку в Києві традиційно встановлять на Софійській площі, урочисте відкриття заплановано на День Святого Миколая, 6 грудня. А у Львові центральну міську ялинку планують запалювати 5 грудня о 18:00

Також у Києві у Великій лаврській дзвіниці з 1 грудня відкрилася резиденція святого Миколая. Вона працюватиме до 15 січня 2025 року.

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