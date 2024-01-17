За словами Майкл О'Лірі, справа зовсім не в бажанні авіаперевізника заробити додаткові гроші.

Генеральний директор найбільшого в світі лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі розкрив справжню причину того, чому з пасажирів стягують плату за додаткову ручну поклажу.

"Є проблема з безпекою ручної поклажі. Ми не стягуємо плату за ручну поклажу, тому що нам потрібні ваші гроші, ми стягуємо плату за ручну поклажу, щоб ви подорожували з меншою кількістю багажу", – заявив О'Лірі в коментарі Mirror.

При цьому він закликав до стандартизації розмірів ручної поклажі по всій Європі, заявивши, що авіакомпанія A4E, що представляє майже два десятки європейських авіакомпаній, включаючи Air France-KLM, easyJet, Lufthansa, Ryanair, Aegean, TAP Air Portugal і Finnair, підтримала такий крок.

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"Всі авіакомпанії групи A4E в Європі заявили, що зберуться разом і визначать розміри ручної поклажі. Жоден з аеропортів не може обробити всі сумки, які люди хочуть взяти з собою. Які повинні бути розміри або вага сумки при реєстрації? Ми, як галузь, повинні мати набагато чіткіші правила, пасажири плутаються. Ми всі повинні мати однакові розміри", – пояснив О'Лірі.

Відзначимо, наразі пасажири можуть безкоштовно пронести на борт літака Ryanair одну невелику сумку або рюкзак розміром не більше 40х20х25 см. Якщо їм потрібна друга сумка, неважливо якого розміру і призначення – жіноча сумочка, сумка з ноутбуком або пакет з товарами duty free, доведеться оплатити пріоритетне бронювання або додатковий багаж.

В словах О'Лірі є здоровий глузд: якщо пасажирам дозволити вільно проносити на борт стільки ручної поклажі, скільки вони хочуть, це призведе відразу до кількох проблем. З одного боку, черги на контролі на безпеку стануть ще більшими, адже співробітники аеропорту не встигатимуть перевірити всі сумки. З іншого боку, салони літаків не безрозмірні, а тому туди просто фізично буде неможливо вмістити весь багаж пасажирів, якщо на нього не будуть введені обмеження. Якщо ж вже на стадії посадки з'ясується, що уся ручна поклажа не влізає на борт літака, він не зможе злетіти доти, поки сумки не перемістять у багажне відділення або взагалі не залишать в аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти з подорожей з Wild Packs розповіли про тришарову систему упаковки валізи, яка допоможе пасажирам заощадити на оплаті багажу, вмістивши всі свої речі в ручну поклажу.

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