Ручна поклажа та затримки рейсів: Європейський парламент відстояв інтереси авіапасажирів

За затримку рейсів протяжністю понад 3500 кілометрів авіакомпанії виплачуватимуть 300 євро.

Після понад десяти років переговорів Рада ЄС та Європейський парламент домовилися зберегти для авіапасажирів право на безкоштовне перевезення ручної поклажі та грошові компенсації за затримки рейсів, повідомляє Euronews.

Авіакомпанії неодноразово попереджали, що запровадження жорсткіших правил щодо компенсацій і фінансових зобов'язань неминуче призведе до зростання вартості квитків. Втім, європейські законодавці вирішили зберегти чинний рівень захисту прав пасажирів, зазначає ЗМІ.

Згідно з новими правилами, пасажири й надалі матимуть право на фінансову компенсацію, якщо рейс затримується щонайменше на три години. Саме на цьому наполягав Європарламент, попри спротив низки країн-членів ЄС.

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"Розмір компенсацій залишається таким самим, яким він був для авіакомпаній майже 20 років. Це забезпечує передбачуваність", - заявив журналістам один із високопоставлених дипломатів ЄС.

Наразі в Євросоюзі пасажири можуть отримати компенсацію від 250 до 600 євро у разі скасування рейсу або його затримки більш ніж на три години. У новому документі уточнюється, що за рейси протяжністю понад 3500 кілометрів авіакомпанії виплачуватимуть 300 євро, а якщо затримка перевищить чотири години або рейс буде скасований - 600 євро.

Крім того, нові правила фактично покладуть край стягненню плати за ручну поклажу - практиці, яку активно застосовували лоукостери на кшталт Ryanair та EasyJet.

Відтепер пасажири матимуть право безкоштовно взяти на борт особисту річ розміром до 40×30×15 сантиметрів, а також невелику валізу на колесах із сумарними габаритами до 100 сантиметрів і вагою до 7 кілограмів.

Після набуття чинності нових правил у 2027 році авіакомпанії будуть зобов'язані включати в стандартну вартість квитка перевезення як особистої речі, так і більшої ручної поклажі.

Очікується, що це може призвести до певного підвищення базових цін на авіаквитки, особливо у бюджетних перевізників, які нині отримують додатковий прибуток від оплати місця для валіз у багажних полицях салону. Водночас пасажири, які подорожують без додаткової ручної поклажі, зможуть відмовитися від цієї послуги та придбати квиток за нижчою ціною.

Організації із захисту прав споживачів давно наполягали, що стягнення плати за ручну поклажу, особливо практика окремих лоукостерів, є незаконним, а пасажири повинні мати гарантоване право на компенсацію через затримки рейсів.

Попри це, останніми місяцями деякі авіакомпанії поспішили запровадити або розширити оплату за ручну поклажу, пояснюючи це фінансовими втратами через різке зростання цін на авіаційне паливо, пов'язане з нестабільною ситуацією на Близькому Сході.

Домовленості були досягнуті у п'ятницю між послами країн ЄС та головуванням Кіпру в Раді ЄС, яке триватиме до кінця червня. У понеділок Європейський парламент має офіційно передати головуванню остаточне підтвердження та спільний лист на підтримку угоди, завершивши законодавчий процес.

Переговори, що тривали понад десять років.

Перегляд європейського законодавства про захист прав авіапасажирів розпочався ще у 2013 році, нагадує Euronews.

Упродовж наступних років європейські законодавці наполягали на розширенні прав пасажирів щодо перевезення багажу, а також на посиленні їхнього захисту у випадках банкрутства авіакомпаній. Водночас низка країн ЄС та представники авіаційної галузі виступали проти таких змін.

Литовський депутат Європарламенту від Партії зелених Віргініюс Сінкявічюс нагадав, що ухвалений у 2004 році закон про права авіапасажирів "просто не був розрахований" на сучасні реалії стрімкого зростання авіаперевезень. Він зазначив:

"Ryanair тоді перевозив приблизно 23 мільйони пасажирів на рік. У 2024 році ця цифра перевищила 183 мільйони - майже у вісім разів більше. Wizz Air тоді взагалі не існувала, а EasyJet залишалася нішевим перевізником. Сьогодні лоукостери займають домінуючу частку внутрішньоєвропейських авіаперевезень і побудували свої бізнес-моделі на відокремленні послуг, які колись були стандартними, та стягненні окремої плати за кожну з них".

Один із дипломатів ЄС погодився з цією оцінкою, заявивши, що "старі правила більше не відповідали очікуванням", а перегляд законодавства "став уже не питанням вибору, а необхідністю".

Під час попередніх етапів переговорів держави-члени ЄС пропонували підвищити мінімальний поріг затримки рейсу, після якого пасажири мають право на фінансову компенсацію, із трьох до чотирьох годин. Проти такого кроку виступали, зокрема, Німеччина, Португалія, Словенія та Іспанія.

Самі авіакомпанії протягом останнього десятиліття лобіювали ще суттєвіші зміни. Вони наполягали, щоб право на компенсацію виникало лише у випадку затримки щонайменше на п'ять годин. Перевізники пояснювали це необхідністю враховувати реальні операційні труднощі та уникнути ситуацій, коли авіакомпаніям буде вигідніше скасовувати рейси, ніж сплачувати штрафи.

Крім того, представники галузі стверджували, що додаткові зобов'язання, передбачені проєктом закону, можуть суттєво послабити конкурентоспроможність авіакомпаній. Вони наголошували, що багато затримок виникають з причин, які не залежать від перевізників, зокрема через технічні проблеми в аеропортах.

Втім, у підсумку Європейський парламент відстояв свою позицію: чинний поріг у три години, після якого пасажири отримують право на компенсацію, залишився без змін.

Новини туризму

Нагадаємо, нещодавно ірландський лоукостер Ryanair став об’єктом розслідування британського регулятора з питань конкуренції через політику стягнення плати з батьків за можливість сидіти поруч із дітьми. Зокрема, управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії перевіряє інформацію щодо збору у розмірі £8 за рейс - за словами фахівців, це може розглядатися як несправедлива умова договору відповідно до законодавства про захист прав споживачів.

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