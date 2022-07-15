Наступного тижня буде призупинено рух легкових автомобілів на виїзд через пункт пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Причиною обмежень називають необхідність проведення робот в рамках проєкту, що передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні та покращення логістики на напрямку ЄС.
"З 08:00 18 липня 2022 року у пункті пропуску "Краківець" розпочнуться роботи щодо дооблаштування пункту в рамках проєкту "Відкриті кордони". У зв’язку з цим буде тимчасово зупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України", - йдеться в повідомленні.
Пропуск легкових автомобілів на в’їзд в цей час здійснюватиметься без змін.
В ДПСУ зазначають, що роботи триватимуть до 10 днів.
"Про відновлення руху легковиків на виїзному напрямку буде повідомлено додатково", - наголосили прикордонники.