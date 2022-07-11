Тенденція масового повернення українців додому спостерігається з травня.

Зараз в Україну повертається більше людей, ніж виїжджає з країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За словами Демченка, ДПСУ при оформленні громадян під час перетину кордону продовжує фіксувати кількісну перевагу тих, хто прямує на в’їзд в Україну.

"Більшість таких людей становлять саме громадяни України. Це свідчить про наявність тенденції серед наших співвітчизників повертатись додому, і така ситуація спостерігається з травня", - зазначив він.

Також Демченко повідомив, що ДПСУ продовжує щоденно затримувати порушників при перетині кордону.

"Загалом з 24 лютого Державною прикордонною службою було затримано майже 4 тис. осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Ще майже 500 осіб намагались виїхати за межі України, використовуючи підроблені документи", - розповів Демченко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної прикордонної служби, з 24 лютого прикордонники оформили понад 8,3 млн осіб, які перетнули кордон в обох напрямках. З них майже 5,2 млн виїхали з країни, а в'їхали в Україну - майже 2,7 млн українців.

За даними ООН, станом на 21 червня з України виїхали понад 8 млн українців. Більшість з них виїхали до Польщі - 3,6 млн громадян. 3,5 млн українців зареєструвалися в Європі за механізмом тимчасового захисту Євросоюзу або за аналогічними програмами країн.