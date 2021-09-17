Якщо найближчими місяцями Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.
Про це, як повідомляє Reuters, заявив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі.
"Єдиний ринок, на який я хотів би вказати, - це Україна. Я вважаю, ми станемо великим інвестором в Україні, коли вона приєднається до європейського "відкритого неба", - свідчить звернення О'Лірі до інвесторів після щорічних зборів Ryanair 16 вересня.
Читайте такожУкраїнцям розповіли, що буде з цінами на авіаквитки після підписання Угоди про "відкрите небо" з ЄСВін зазначив, що в Україні є до 12 аеропортів, які готова використовувати Ryanair. Наразі авіакомпанія використовує лише п'ять з них.
За словами О'Лірі, авіаперевізник робить ставку на робочих мігрантів, а також зацікавлений у внутрішньому ринку України.
"Я гадаю, ми агресивно рухатимемося до цієї моделі", - сказав директор Ryanair.
Як вже повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна може підписати Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом вже восени цього року.