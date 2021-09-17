Авіакомпанія готова використовувати ще 7 аеропортів і стати великим інвестором в нашій країні.

Якщо найближчими місяцями Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.

Про це, як повідомляє Reuters, заявив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі.

"Єдиний ринок, на який я хотів би вказати, - це Україна. Я вважаю, ми станемо великим інвестором в Україні, коли вона приєднається до європейського "відкритого неба", - свідчить звернення О'Лірі до інвесторів після щорічних зборів Ryanair 16 вересня.

Читайте такожУкраїнцям розповіли, що буде з цінами на авіаквитки після підписання Угоди про "відкрите небо" з ЄСВін зазначив, що в Україні є до 12 аеропортів, які готова використовувати Ryanair. Наразі авіакомпанія використовує лише п'ять з них.

За словами О'Лірі, авіаперевізник робить ставку на робочих мігрантів, а також зацікавлений у внутрішньому ринку України.

"Я гадаю, ми агресивно рухатимемося до цієї моделі", - сказав директор Ryanair.

Як вже повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна може підписати Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом вже восени цього року.

Автор: Станіслав Кожемякін