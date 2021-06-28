Очікується, що документ буде підписаний восени 2021 року.

Рада Європейського Союзу дала згоду на підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

Як зазначається у прес-релізі на сайті Ради ЄС, також схвалюється підписання подібних угод з Вірменією, Тунісом та Катаром.

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Вказується, що ці угоди відкриють ринок повітряного транспорту, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів. Також вони сприятимуть розвитку торгівлі, туризму, інвестиціям та економічному та соціальному розвитку.

«Рада (ЄС - УНІАН) готова підписати чотири важливі авіаційні угоди, які покращать доступ на ринок авіакомпаній та поліпшаь зв’язки та свободу пересування громадян. Водночас вони гарантуватимуть найвищий рівень безпеки та забезпечать рівні умови», - заявив міністр інфраструктури Португалії Педро Нуно Сантос (Pedro Nuno Santos), який головує в Європейській раді.

У Раді ЄС вказують, що угоди з Україною, Вірменією та Тунісом знімуть ринкові обмеження щодо сусідніх з ЄС країн та прив’яжуть ці країни до внутрішнього авіаційного ринку ЄС, оскільки вони схвалять авіаційні стандарти ЄС та впроваджуватимуть авіаційні правила ЄС.

Угода з Катаром відкриє ринок на рівні з усіма 27 державами-членами, модернізуючи правила та стандарти, що існують в даний час для рейсів між Катаром та ЄС. Зазначається, що це перша така угода між ЄС та країною Перської затоки.

«Усі чотири угоди містять надійні екологічні, соціальні та ретельні положення про конкуренцію з потужними механізмами її забезпечення, щоб уникнути будь-якого спотворення конкуренції чи інших зловживань», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що рішення щодо України, Вірменії та Катару дозволяють застосовувати ці угоди на тимчасовій основі до завершення процедур, необхідних для набуття документами чинності.

Очікується, що чотири угоди будуть підписані восени 2021 року. Після цього кожна угода повинна бути ратифікована кожною державою-членом, ЄС та іншою стороною.

Угода про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС після її підписання, ратифікації та набуття чинності сприятиме здешевленню авіаквитків та розширенню географії подорожей.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

Зокрема, глава Української державі висловив вдячність Раді ЄС та головуванню Португалії в Європейській раді за схвалення Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

«Угода дасть змогу нашим громадянам отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей», - зауважив він.

За словами Зеленського, підписання документу стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір.

Соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС после подписания, ратификации и вступления в силу будет способствовать удешевлению авиабилетов и расширению географии путешествий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

В частности, глава Украинского государства выразил благодарность Совету ЕС и председательству Португалии в Европейском совете за одобрение Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

«Соглашение позволит нашим гражданам получить дешевле билеты и расширить географию путешествий», - отметил он.

По словам Зеленского, подписание документа станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство.

Довідка УНІАН. Київ протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір, який дозволив би українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу й України.

Раніше підписання угоди було неможливим через суперечку між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, й Україна не мала права самостійно ухвалювати будь-які односторонні рішення з цього питання. 31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів про підписання угоди з ЄС про «відкрите небо».

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Автор: Костянтин Гончаров