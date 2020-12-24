Його сани з позивним Red nose ("Червоний ніс") і бортовим номером HoHoHo.

Санта-Клаус — у дорозі, нині він пролітає над Тихим Океаном.

Про це свідчать дані сайту Flightradar, який відстежує його маршрут. Cани Санти із бортовим номером "Хо-хо-хо", за даними сайту, перебувають на висоті у понад 11 кілометрів.

Читайте такожУ Німеччині відбувся святковий забіг Санта-Клаусів (фоторепортаж, відео)Як йдеться у сюжеті ТСН, зі своєї резиденції на Північному полюсі він вилетів напередодні. Санта-Клаус облетить весь світ попри пандемію коронавірусу. Як зазначили у ВООЗ раніше, у Санти вже давно виробився імунітет, відтак ніщо не завадить йому доправити подарунки й дітям, і дорослим.

Простежити політ казкового героя у режимі онлайн можна за посиланням.

Над Україною він щорічно пролітає увечері 24 грудня орієнтовно між 21:00 і 22:00.

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Автор: Ольга Робейко