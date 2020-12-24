Санта-Клаус — у дорозі, нині він пролітає над Тихим Океаном.
Про це свідчать дані сайту Flightradar, який відстежує його маршрут. Cани Санти із бортовим номером "Хо-хо-хо", за даними сайту, перебувають на висоті у понад 11 кілометрів.
Читайте такожУ Німеччині відбувся святковий забіг Санта-Клаусів (фоторепортаж, відео)Як йдеться у сюжеті ТСН, зі своєї резиденції на Північному полюсі він вилетів напередодні. Санта-Клаус облетить весь світ попри пандемію коронавірусу. Як зазначили у ВООЗ раніше, у Санти вже давно виробився імунітет, відтак ніщо не завадить йому доправити подарунки й дітям, і дорослим.
Простежити політ казкового героя у режимі онлайн можна за посиланням.
Над Україною він щорічно пролітає увечері 24 грудня орієнтовно між 21:00 і 22:00.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Санта-Клауси, святі Миколаї та Снігуроньки: у Буковелі відбувся святковий маскарад (відео)
- Санта-Клаус офіційно відкрив різдвяний сезон онлайн (відео)
- Дух Різдва в італійській столиці: у Римі урочисто запалили ялинку (відео)
- У Норвегії відкрили найбільше у світі пряничне містечко (фото, відео)
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.