Глава МЗС доручив дипломатам оперативно провести додаткові переговори з уповноваженими органами в державах-членах Євросоюзу щодо включення України в національні "зелені переліки" та оновлення національних вимог щодо перетину кордону громадянами України.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що рішення Європейського Союзу про включення України у список країн, громадянам яких дозволяється в'їзд в умовах пандемії COVID-19, ще не означає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС.

Як йдеться у повідомленні МЗС України, 14 липня 2021 року Рада ЄС включила Україну до рекомендованого переліку третіх держав, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов’язкові поїздки до Європейського Союзу.

"Я вітаю рішення ЄС, яке рекомендує відновити повноцінну дію безвізу з Україною. Воно свідчить, що показники епідемічної ситуації в Україні відповідають вимогам ЄС. Це нові можливості для подорожей українців цього літа та важливий сигнал державам світу, що захворюваність на COVID-19 в Україні значно знизилась і наша держава належним чином реагує на виклики пандемії”, - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Читайте такожУкраїна і Китай підпишуть угоду про безвізМіністр зауважив, що рішення ЄС є результатом відповідального ставлення українських громадян, дотримання рекомендацій уряду, Міністерства охорони здоров’я України, Центру громадського здоров’я та роботи українських дипломатів.

Водночас, МЗС України нагадує, що включення до "зеленого переліку" не означає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Рішення Ради ЄС носить рекомендаційний характер для держав-членів, які ухвалюють кінцеве рішення про включення третіх країн у національні "зелені переліки" з огляду на епідемічну ситуацію у своїй країні.

Так, одразу після ухвалення рішення Ради ЄС Кулеба доручив дипломатам оперативно провести додаткові переговори з уповноваженими органами в державах-членах Євросоюзу щодо включення України в національні "зелені переліки" та оновлення національних вимог щодо перетину кордону громадянами України.

МЗС рекомендує українцям перевіряти актуальну інформацію перед поїздкою. Зокрема, детальна інформація про можливості та умови подорожей, зокрема до держав-членів ЄС і учасниць Шенгенського простору, оперативно оновлюється на спеціальній інтерактивний карті МЗС: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Також звертається увага, що ЄС оновлює склад "зеленого переліку" щодватижні. У разі погіршення епідемічної ситуації, країни можуть бути вилучені з переліку.

МЗС України закликає громадян України активно вакцинуватися та продовжувати сумлінно дотримуватися протиепідемічних вимог, аби запобігти погіршенню епідемічної ситуації та вилученню із "зеленого переліку" ЄС.

Євросоюз відновить вільний в'їзд для українців

Посли Європейського Союзу розширили список третіх країн, з яких дозволено в'їзд. Обмеження запропонували скасувати для України. При цьому офіційно список оновлять 15 липня. Раніше до переліку країн, з яких дозволено в'їзд, внесли Молдову, Вірменію та Азербайджан.

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Автор: Віталій Саєнко