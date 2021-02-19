Інсталяція дозволить місцевим жителям і туристам познайомитися зі спадщиною ОАЕ.

Нова арт-інсталяція відкрилася в еміраті Шарджа, на острові Al Noor Island. Планується, що творіння місцевої художниці Аззи Аль Кубейсі під назвою The Swing ("гойдалки") приверне на острів любителів відпочинку на природі і романтики.

Читайте такожВизначено міста світу з найкращими туристичними брендамиЗ гойдалок відкривається чудовий панорамний вид на культурну столицю ОАЕ. Інсталяція прикрашена візерунками у вигляді гілок і листя гафових і пальмових дерев.

За словами художниці, гойдалки покликані розповісти туристам про ті хвилини, які місцеві мешканки проводили в очікуванні з моря своїх чоловіків – ловців перлів.

Інсталяція дозволить місцевим жителям і туристам познайомитися зі спадщиною ОАЕ. "Гойдалки відсилають нас в донафтову епоху, коли під час сезону лову перлів жінки стояли на березі і в страху очікували повернення своїх чоловіків з моря", - сказала Азза Аль Кубейсі.

На острові Al Noor Island також знаходиться павільйон метеликів Butterfly House, зона для читання literature Pavilion і сучасні скульптури, створені художниками зі світовим ім'ям. Крізь сади в'ється дощатий тротуар протяжністю 3,5 км, передають russianemirates.com

Вночі острів прикрашають світлові інсталяції. Наповнений пурхаючими метеликами, павільйон з тропічною біосферою і художня інсталяція OVO у формі яйця.

Завдяки наявності кафе і величезного дитячого майданчика з гірками, гойдалками і сходами, цей острів ідеально підходить для сімейного проведення часу.

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Автор: УНІАН