Одна з жінок загинула, друга опинилася в лікарні у важкому стані.

Чоловік напав на двох американських туристок біля замку Нойшванштайн в Баварії, що вважається найбільш відвідуваним палацом Німеччини.

Як пише The Telegraph, дві жінки зустріли чоловіка на мосту Марієнбрюке над всесвітньо відомим замком, і вони разом вийшли на стежку, що веде до оглядового майданчика.

В якийсь момент 30-річний чоловік, також громадянин США, спробував зґвалтувати 21-річну дівчину, а коли 22-річна подруга спробувала заступитися за неї, нападник задушив її і скинув з висоти 50 метрів в яр. Потім він задушив першу дівчину і також зіштовхнув її в яр, стверджує поліція.

"Згідно з наявною на даний момент інформацією, була здійснена спроба сексуального злочину проти 21-річної", – йдеться в заяві поліції.

Підозрюваний був спійманий після масштабної поліцейської операції за участю 25 машин в той же день і доставлений в поліцейську дільницю в сусідньому Фюссені.

Коли рятувальники знайшли двох жінок, 22-річна дівчина була поранена, але могла говорити. Зараз вона залишається в лікарні з травмами, які оцінюються як серйозні. 21-річну дівчину доставили на вертольоті в лікарню, де вона померла тієї ж ночі.

Поліція розслідує напад як вбивство, замах на вбивство і сексуальне насильство, а слідчі планують реконструкцію для вивчення інциденту.

Замок Нойшванштайн, розташований приблизно в 65 милях на південний захід від Мюнхена, є одним з найпопулярніших місць в Європі. Щороку його відвідують близько 1,4 мільйона людей, а в літні місяці замок відвідує в середньому понад 6000 людей на день.

Як повідомляв УНІАН, раніше 22-річна дівчина з Коннектикуту (США) постраждала від нападу акули під час відпочинку на островах Теркс і Кайкос в Карибському морі.

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