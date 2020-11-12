Тривалість рейсу до Нью-Йорку становить 18 годин 5 хвилин, у зворотному напрямку - 18 годин 40 хвилин.

Singapore Airlines відновила польоти по найтривалішому маршруту в світі з Сінгапуру в Нью-Йорк.

Про це повідомляє Avianews.

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На відміну від докризового часу, тепер рейси виконуються в аеропорт Джонна Кеннеді.

Через це маршрут став довшим ще на 5 км і тепер його протяжність — 15 349 км.

Тривалість рейсу по дорозі в Нью-Йорк становить 18 годин 5 хвилин, у зворотному напрямку в Сінгапур — 18 годин 40 хвилин.

На цьому маршруті Singapore Airlines використовує авіалайнери збільшеної дальності Airbus A350-900. Вони можуть перевозити 42 пасажири в бізнес-класі, 24 мандрівника в преміум-економі та 187 пасажирів в економ-класі.

Також Singapore Airlines має намір зробити ставку на перевезення вантажів на лінії Сінгапур-Нью-Йорк, оскільки це єдиний маршрут з Сінгапуру на північно-східне узбережжя США. Тут розташовані центри дистрибуції товарів багатьох базуються в США компаній.

Авіакомпанія розраховує на замовлення на перевезення від фармацевтичних компаній і фірм, що спеціалізуються на електронній комерції та технологіях.

Коронавірус і підраховані збитки

22 жовтня 2020 року Міжнародна асоціація повітряного транспорту звернулася до урядів країн світу з проханням скасувати карантин для мандрівників, замінивши його тестуванням на COVID-19.

За прогнозами IATA, у 2020 році кількість пасажирів скоротиться як мінімум на 70% в порівнянні з 2019 роком для поїздок в/з/всередині Європи. Очікувалося, що у 2020 році полетять всього 340 мільйонів мандрівників в регіоні в порівнянні з 1,2 мільярда у 2019 році.

Всесвітня туристська організація ООН заявила про те, що туристичний потік у світі у першому півріччі 2020 року скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати $460 млрд для світового туристичного сектора.

Пасажиропотік через українські аеропорти в січні-жовтні 2020 року скоротився в порівнянні з аналогічним показником 2019 року на 63,1% – до 7,657 млн осіб.

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Автор: УНІАН