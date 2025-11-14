Скібіцький зазначив, що Росія щодня запускає по території України 200-250 авіабомб.

Росія планує виготовити цього року до 120 000 своїх дешевих і руйнівних планерувальних авіабомб, повідомляє Reuters з посиланням на заступника голови Управління військової розвідки України генерал-майора Вадима Скібицького.

Також, зазначає видання, ця цифра включає як нові боєприпаси, так і модернізовані. Зокрема, країна-агресор планує виготовити до кінця цього року 500 боєприпасів нової модифікації з радіусом дії до 200 км.

Загалом Росія значно збільшила виробництво озброєння після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, її оборонні заводи наразі працюють цілодобово. Проте деталі військового виробництва не розголошуються й тримаються в секреті.

Саме тому, пояснює видання, інформацію про те, скільки авіабомб планується виготовити в країні-агресорці протягом 2025 року, немає можливості перевірити.

Вказується, що Скібіцький не розповів, як ці дані вдалося отримати. Проте вони свідчать про те, що Росія значно збільшила виробництво озброєння.

За словами представника української розвідки, російські окупанти щодня застосовують по території України по 200-250 таких авіабомб. Наприклад, минулого місяця середня кількість складала близько 170 одиниць.

"Збити їх можна, але кількість цих авіабомб, вироблених у Російській Федерації... величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагає від нас адекватного реагування", - зазначив Скібіцький.

Представник ГУР не виключив, що Кремль працює над тим, щоб збільшити дальність авіабомб до 400 км. В такому випадку, це дозволить Росії атакувати значно більше українських міст без заходу літаків у зону ураження. При цьому, як очікується, вони зможуть замінити ракети.

В публікації йдеться, що удари по Миколаївській, Полтавській та Одеській областях минулого місяця вказують на те, що можливості цієї зброї зростають.

Також дані української розвідки свідчать про те, що Росія запланувала за 2025 рік виготовити приблизно 70 тисяч ударних безпілотників далекої дії, з яких 30 тисяч становитимуть іранські дрони-камікадзе типу Shahed.

Зазначається, що за рахунок масового виробництва безпілотників, Росія здатна збільшити атаки на енергетичну та газову інфраструктуру України.

"Вони починали з 30 дронів на місяць, тепер 30 можуть літати над однією ціллю. Вони хочуть нас зламати… Це дестабілізує внутрішню ситуацію", - поділився Скібіцький.

Виробництво зброї в Росії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що фахівець з військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Росія створила боєприпас під назвою КОБЕ-3М, який призначений для роботи у зв'язці з дронами. "Флеш" додав, що мова йде про кумулятивно-осколковий боєприпас, призначений для ураження живої сили та легкоброньованої техніки. За словами експерта, головна та донна частини боєприпасу з'єднані електричним проводом.

Також ми писали, що як свідчать дані з супутникових знімків, Росія в Орловській області на полігоні Цимбулова одночасно може зберігати більш ніж 500 ударних безпілотників типу Shahed. Також на території цього комплексу може бути щонайменше 93 гаражі та 15 ангарів, а ще 8 стаціонарних пускових установок. Припускається, що ворог тут не тільки готує дрони до запуску, а й обслуговує їх.

