Ця технологія працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

Український дрон-перехоплювач "Шахедів" запущено в серійне виробництво в нашій країні. Як повідомив у своєму Telegram-каналі міністр оборони України Денис Шмигаль, відповідну технологію було передано трьом першим виробникам, а ще 11 готують виробничі лінії.

""Octopus" - саме українська технологія перехоплення "Шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах", - написав він.

Так, наголосив Шмигаль, "запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба".

Урядовець також зауважив, що Міністерство оборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України.

Протидія російським "Шахедам"

Як повідомлялося, раніше військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко висловив думку, що штучний інтелект у дронах-перехоплювачах допоможе одному оператору керувати роєм безпілотників. Наразі ж, пояснив він, якщо ми випустили тисячу дронів, то потрібно, щоб до них були підготовані тисяча операторів.

Романенко також зауважив, що найскладніший етап операторської роботи - це коли виявили ворожий дрон і наводять наш безпілотник. Так, експерт пропонує, аби за 100-200 метрів ШІ перехоплював управління і далі наводився самостійно.

