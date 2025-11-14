У Німеччині поки що не бачать випадків розкрадання німецьких грошей в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зажадав від президента України Володимира Зеленського роз'яснень у зв'язку з корупційним скандалом в "Енергоатомі". Про це пише Bild із посиланням на коментар спікера німецького уряду Штефана Корнеліуса.

Зазначається, що під час телефонної розмови Мерц наполягав на жорстких реформах в Україні та політиці прозорості. Зокрема він наполягав на тому, що Україна повинна "рішуче просувати боротьбу з корупцією і подальші реформи, особливо в питанні верховенства закону".

Повідомляється, що Зеленський поінформував Мерца про перебіг розслідування у справі "Мідаса". За словами Корнеліуса, президент пообіцяв "повну прозорість, довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів, а також подальші оперативні заходи".

"Наразі ми довіряємо українському уряду в тому, що він забезпечить необхідне розслідування", - заявив речник німецького уряду.

За даними Берліна, український корупційний скандал не стосується жодних виділених Україні коштів німецького уряду.

"У нас немає відомостей про те, що кошти, надані Німеччиною, могли бути порушені подіями, що відбулися", - повідомили в Міністерстві економічного співробітництва ФРН.

Операція "Мідас": останні новини

Як писав УНІАН, корупційний скандал навколо "Енергоатому", де одним із головних підозрюваних виявився близький друг президента Володимира Зеленського, може негативно вплинути на фінансову допомогу Україні від ЄС. Скандал викликав занепокоєння в Європі з приводу можливого розкрадання європейських коштів замість їх використання для захисту від російського вторгнення.

Як зазначає західна преса, скандал спалахнув у вкрай невдалий час, оскільки Зеленський якраз домагається нового фінансування від західних партнерів. Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас назвала скандал "дуже прикрим" і закликала Київ ставитися до нього серйозно, хоча чиновники ЄС визнають ефективність боротьби з корупцією та відсутність альтернативи підтримці України.

