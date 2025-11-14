Виборці, які ідентифікували себе як прихильників крайніх політичних поглядів - як крайніх лівих, так і крайніх правих, - найчастіше говорили про провал демократії.

Виборці по всьому західному світу занепокоєні загрозами демократії, побоюючись, що екстремістські партії, фейкові новини та корупція можуть підірвати вибори. Про це пише POLITICO.

Велике опитування, проведене Ipsos серед майже 10 000 виборців у дев'яти країнах - семи країнах Європейського союзу, а також Великій Британії та США, - показало, що близько половини виборців незадоволені тим, як функціонує демократія.

Згідно з даними опитування, за винятком Швеції, де люди вважають, що демократична політика працює добре, явна більшість стурбована ризиками для своїх систем самоврядування протягом наступних п'яти років.

"Існує поширена стурбованість тим, як функціонує демократія, оскільки люди відчувають себе непредставленими, особливо з боку своїх національних урядів. Існують особливі побоювання з приводу впливу фейкових новин, дезінформації, відсутності відповідальності політиків та екстремізму. У більшості країн спостерігається прагнення до радикальних змін", - заявив Гідеон Скіннер, старший директор з політики Великої Британії в Ipsos.

Зазначається, що опитування проводиться на тлі зростаючої стурбованості з приводу того, що демократія на Заході перебуває під загрозою. Цього тижня Європейська комісія презентувала свої плани щодо зміцнення демократії у 27 країнах ЄС. Однак критики заявили, що її пропозиція щодо боротьби з іноземним втручанням у європейські вибори занадто слабка, оскільки участь у виборах у всіх країнах блоку є добровільною.

Результати опитування по світу

Важливо, що компанія Ipsos опитала понад 9800 виборців у Великій Британії, Франції, США, Іспанії, Італії, Швеції, Хорватії, Нідерландах і Польщі. За словами Скіннера, у середньому 45% респондентів у всіх дев'яти досліджених країнах були незадоволені тим, як працює демократія.

Виборці, які ідентифікували себе як прихильників крайніх політичних поглядів - як крайніх лівих, так і крайніх правих, - найчастіше говорили про провал демократії.

Цікаво, що у Франції та Нідерландах рівень задоволеності знизився за останній рік у відповідь на політичні потрясіння. У жодній із дев'яти опитаних країн більшість виборців не вважала, що їхній національний уряд добре представляє їхні погляди. Виборці Хорватії та Великої Британії були найменш схильні погоджуватися з тим, що їхні уряди ефективно представляють їхні інтереси: в обох випадках так відповіли лише 23%.

У всіх країнах, де проводилося опитування, за винятком Польщі, де цьогоріч спостерігалася висока явка на президентських виборах, більше виборців заявили, що за останні п'ять років робота демократії погіршилася, ніж покращилася. У США 61% виборців вважають, що стан демократії погіршився з 2020 року.

Своєю чергою виборці у Франції (86%) та Іспанії (80%) були найбільше стурбовані тим, що означатимуть для їхніх демократичних систем наступні п'ять років. Респонденти назвали основними ризиками для демократії дезінформацію, корупцію, відсутність відповідальності політиків і зростання екстремістської політики. У статті сказано:

"Загалом, більшість опитаних, як і раніше, рішуче підтримують демократичні ідеали, хоча в Хорватії більш ніж половина (51%) заявили, що збереження демократії виправдане тільки в тому разі, якщо вона забезпечує хорошу якість життя".

Ipsos виявив, що респонденти підтримують дії щодо захисту демократії, особливо закони і правозастосування щодо боротьби з корупцією, захист незалежності судів, поліпшення громадянської освіти в школах і правила проти фейкових новин і мови ворожнечі в соціальних мережах.

Позиції демократів у США

Раніше повідомлялося, що демократи лідирують на ранньому етапі в боротьбі за контроль над Конгресом через тривалий шатдаун. Дедалі більше виборців вважають, що президент Дональд Трамп не виправдав їхніх очікувань щодо кількох важливих питань, завдяки яким йому і вдалося 2024 року повернутися до Білого дому вдруге.

