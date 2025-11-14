Відомо, що обвинувачення висунуто за трьома статтями.

У Росії Слідчий комітет висунув звинувачення прокурору і восьми суддям Міжнародного кримінального суду, який раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Серед іншого, йдеться про нібито "притягнення невинного до кримінальної відповідальності та незаконне затримання".

Зазначається, що прокурора і суддів також оголосили в міжнародний розшук і заочно заарештували.

Міжнародний кримінальний суд і Росія

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації українських дітей. Аналогічний ордер було видано і щодо російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення зобов'язало країни-учасниці Римського статуту заарештувати їх на своїй території.

Крім того, у березні 2024 року суд у Гаазі видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Російської Федерації генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Їх підозрюють у скоєнні військових злочинів під час ударів по українській енергетиці.

