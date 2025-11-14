Пʼятеро постраждалих - у важкому стані.

Унаслідок атаки російських окупантів на Київ загинули шестеро мешканців столиці. Як повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко, унаслідок ворожої атаки минулої ночі в столиці постраждали 36 людей.

"Шестеро з них перебувають у стаціонарах. Пʼятеро - у важкому стані. Загинули шестеро мешканців Києва", - написав він.

Удар РФ по Києву 14 листопада

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 листопада Росія масовано атакувала Київ та Київську область дронами та ракетами. Були влучання у багатьох районах, зокрема і в багатоповерхівки. Поліція повідомляла, що у Києві було пошкоджено близько 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах.

Відео дня

Президент України Володимир Зеленський повідомляв про десятки поранених, серед яких діти та вагітна жінка, а також про чотирьох загиблих.

Він також підкреслив, що російські загарбники запустили по Україні близько 430 дронів та 18 ракет. Головним напрямком атаки був Київ.

Російська ракета "Іскандер" під час атаки 14 листопада впала на територію посольства Азербайджану у Києві. Вибух ракети призвів до повного руйнування частини периметральної стіни посольства, пошкодження споруд, службових автомобілів, адміністративної будівлі й консульського відділу, а також серйозних пошкоджень комплексу дипломатичної місії.

