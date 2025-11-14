Під час нічного ударну по РФ застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БпЛА різних типів.

Підрозділи Сил оборони України із застосуванням ракет "Нептун" в ніч на 14 листопада уразили пункт базування кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї (РФ) та інші військові об'єкти Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу "Шесхаріс" та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється", - сказано в повідомленні.

В Генштабі наголосили, що термінал "Шесхаріс" один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ. Він задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.

В Генштабі повідомили, що також уражено нафтопереробний завод "Саратовський" у Саратовській області РФ. "Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об’єкту Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії", - наголошується в повідомленні

За даними Генштабу, нанесено удар по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів "Комбінат Крістал" у районі Енгельса Саратовської області РФ. При цьому зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкту.

В Генштабі наголошують, що застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БпЛА різних типів.

Удар по порту "Новоросійськ"

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада Сили оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ" (Краснодарський край, РФ). Це другий за величиною центр експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі сильна пожежа.

Після атаки порт припинив експорт нафти. А нафтотранспортний монополіст РФ "Транснефть" припинив постачати нафту до портових терміналів.

