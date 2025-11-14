В урядовій коаліції Італії немає порозуміння, чи варто продовжувати і надалі допомагати Україні.

В уряді Італії не хочуть надавати Україні більше допомоги, посилаючись на те, що це може додатково підживлювати українську корупцію. Про це пише Reuters.

Голос проти допомоги

Так, віце-прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив у п'ятницю, що надання більшої допомоги Україні не допоможе припинити війну з Росією, але може "підживити подальшу корупцію".

"Виникають корупційні скандали за участю українського уряду, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників та пенсіонерів використовувалися для розпалювання подальшої корупції. Я не думаю, що відправлення більшої кількості зброї вирішить проблему. Мені здається, що те, що відбувається останніми годинами з просуванням російських військ, говорить нам про те, що в інтересах усіх, перш за все України, зупинити війну", – сказав Сальвіні журналістам.

Відео дня

Як зазначає Reuters, Сальвіні є головою ультраправої партії "Ліга" і до повномасштабного російського вторгнення в Україну мав тісні зв'язки з Росією. Хоча досі він не опирався рішенню прем'єр-міністра Джорджії Мелоні надсилати військову допомогу Києву, він уникав прямої критики президента Росії Володимира Путіна.

Голос за допомогу

Тим часом міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, який представляє партію прем'єр-міністра Мелоні "Брати Італії", різко не погодився з Сальвіні. Він назвав "абсурдною" пропозицію припинити допомагати Україні.

"Я розумію занепокоєння Маттео Сальвіні, але я не суджу країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак", – сказав Крозетто.

За даними Reuters, італійський уряд щойно підписав 12-й пакет військової підтримки для Києва та пообіцяв допомогти Україні подолати енергетичну кризу, надіславши електрогенератори. Разом з тим Італія досі не приєдналася до спільної ініціативи НАТО із закупівлі американської зброї для України. За даними джерел, це питання все ще обговорюють в уряді.

Європа занепокоєна корупційним скандалом в Україні

Як писав УНІАН, корупційний скандал навколо "Енергоатому", де одним із головних підозрюваних є близький друг президента Зеленського, викликав занепокоєння в ЄС щодо можливого розкрадання європейської допомоги. Західна преса зазначає, що скандал спалахнув у невдалий момент, коли Київ якраз домагається нового фінансування від партнерів.

У телефонній розмові з президентом Зеленським канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прямо закликав до жорсткішої боротьби з корупцією в Україні.

Напередодні на цій темі встиг відтанцюватися угорський прем’єр Віктор Орбан. У своїй заяві він виставив скандал довкола "Енергоатома", як розкрадання військової допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: