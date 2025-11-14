Експосадовець вже підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України, який раніше отримав підозру в незаконному збагаченні у справі про розкрадання в "Енергоатомі", клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.

"Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою", - зазначили там.

Там нагадали, що експосадовець вже підозрюється НАБУ і САП у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Варто зазначити, що попри те, що ім'я віцепрем'єра не називається,обставини вказують на Олексія Чернишова, якого на опублікованих НАБУ записах фігуранти справи про корупцію в "Енергоатомі" називають "Че Гевара".

Операція "Мідас" - останні новини

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос розкрив нові деталі операції "Мідас", в результаті якої було викрито масштабну схему розкрадання державних коштів в енергетиці, та висловив впевненість, що одного з фігурантів справи - бізнесмена Тимура Міндіча будуть судити в Україні.

