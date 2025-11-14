50 тисяч гривень за народження дитини: президент підписав закон про нові виплати

Якщо народжено двоє і більше дітей, допомога надається на кожну дитину окремо.

Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини та запроваджує новий порядок виплат державної допомоги родинам з дітьми. Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що йдеться про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю.

Згідно ухваленого закону, при народженні дитини з 1 січня 2026 року батьки зможуть отримати виплату в розмірі 50 тисяч гривень. Якщо народжено двоє і більше дітей, допомога надається на кожну дитину окремо.

Також передбачається виплата за програмою "єЯсла", що є підтримкою для догляду за дитиною від 1 до 3 років. Вона надаватиметься тим, хто почав працювати на повний робочий день після досягнення дитиною одного року.

Крім того, передбачаються додаткові 7 тисяч гривень на місяць для вагітних жінок, які офіційно не працюють.

Нагадаємо, що за відповідний закон Верховна Рада проголосувала 5 листопада.

Нові виплати від держави

1 листопада президент доручив уряду напрацювати пакет "зимової підтримки" для українців. Планувалося надання допомоги на прикладі минулого року, коли громадянам було виплачено по тисячі гривень в межах програми підтримки на зиму.

Також Зеленський тоді повідомив, що для українців впровадять безкоштовні подорожі залізницею на 3 тисячі кілометрів. Ця програма отримала назву "УЗ-3000".

13 листопада уряд схвалив механізм виплати допомоги громадянам за програмою "Зимова підтримка". Кожен українець зможе отримати одноразову виплату в 1000 гривень. Скористатися цими коштами можна буде до 30 червня 2026 року. В уряді очікують, що виплати оформлять 11 мільйонів громадян.

