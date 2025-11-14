Багато хто був упевнений, що сніг не пахне. Але вчені пояснили, що снігопад справді може мати свій аромат.

Ідея про те, що людина може відчувати запах снігу, може звучати як химерна вигадка романтиків або зимових рекламних кампаній. Однак є вагомі докази того, що деякі люди дійсно здатні вловити наближення грози або дощу за запахом, тож думка про те, що в снігопаду теж є свій аромат, не видається надто натягнутою.

У 1960-х роках австралійські вчені придумали термін "петрикор", щоб описати явище появи теплого, землистого запаху під час дощу, пише IFL Science.

Як називається запах повітря після дощу

Цей характерний аромат виникає через кілька факторів. Головним чином завдяки бактеріям, що живуть у ґрунті, які виділяють сполуку під назвою геосмін під час контакту з дощовою водою. Повітря також стає трохи теплішим і вологішим, що допомагає молекулам запаху легше поширюватися.

Люди можуть також уловлювати наближення грози за запахом озону - газу з легким металевим, "чистим" ароматом, що нагадує хлор. У низьких концентраціях деякі описують його як солодкуватий запах, схожий на конюшину. Коли гроза набирає сили, низхідні потоки повітря можуть переносити озон з висоти прямо до наших носів.

Який запах у снігу - чи можна його відчути

Деякі вчені вважають, що зі снігом відбувається щось схоже, що і з дощем. В інтерв'ю The Washington Post 2022 року професор клінічної нейробіології та "дослідник запахів" Йоган Лундстрем із Центру хімічних почуттів Монелла пояснив, що сніжинки під час падіння збирають на собі леткі сполуки з навколишнього середовища. Згодом сніг вбирає все більше цих тонких ароматів, посилюючи свій запах.

Оскільки сніг вбирає навколишні запахи, Лундстрем стверджує, що сніжинки в місті пахнуть інакше, ніж в арктичній глушині. Це не дивно, з огляду на те, що дослідження показують: сніг легко поглинає аерозолі та органічні забруднювачі, наприклад, з автомобільних вихлопів.

Є й інше пояснення: можливо, ми відчуваємо не сам запах снігу, а відсутність запахів. Тепла погода завжди наповнена ароматами: рослини виділяють органічні сполуки, бактерії активізуються, повітря стає вологим і "живим", дозволяючи запахам вільно переміщуватися.

Холод же, навпаки, "приглушує" світ. У морозних умовах запахів виділяється мало, а ті, що є, майже не поширюються в холодному повітрі. Те, що ми сприймаємо як запах снігу, може бути просто прохолодною тишею навколишнього простору, де нюхова "гучність" скручена майже до нуля. Саме тому зимове гірське повітря здається таким свіжим, крихким і чистим.

