Після атаки українських дронів Саратовський нафтопереробний завод на Волзі припинив первинну переробку нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на два джерела в галузі. Зазначається, що підприємство може залишатися зупиненим до кінця місяця.

Про удари по Саратовському НПЗ українські військові інформували у вівторок, 11 листопада. Ці атаки спричинили вибухи та пожежу в районі об'єкта.

Завод був уражений і в п'ятницю, 14 листопада.

Губернатор Саратовської області заявив про пошкодження цивільної інфраструктури. У результаті на заводі загорівся великий резервуар. Компанія "Роснефть", яка контролює завод, не відповіла на запит про коментар.

"Джерела повідомили, що удари могли пошкодити установку первинної переробки нафти CDU-6, єдину установку первинної переробки на заводі. Його номінальна добова потужність становить близько 20 000 метричних тонн, або 147 000 барелів нафти", – сказано в матеріалі.

Автори зазначають, що за 2024 рік на Саратовському НПЗ було перероблено 5,8 млн тонн нафти. У загальній картині це близько 2,2% переробки нафти в Росії.

Завод виробив 1,9 млн тонн дизельного палива, 1,2 млн тонн бензину і 1 млн тонн мазуту.

Удари по Росії

У ніч на п'ятницю, 14 листопада, було завдано ударів по об'єктах на території Росії. За даними Генштабу ЗСУ, було застосовано і ракети "Нептун".

Військові інформували, що під час атаки уражено пункт базування кораблів "Новоросійськ" у Краснодарському краї (РФ) та інші військові об'єкти країни-агресорки.

