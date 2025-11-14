Для населення продовжують діяти обмеження постачання електроенергії через удари РФ.

В суботу, 15 листопада, протягом всієї доби для побутових споживачів будуть діяти погодинні графіки подачі електроенергії у більшості регіонів України. Про це повідомляє Укренерго.

Причини запровадження відключень лишаються незмінними – мова йде про масовані російські ракетно-дронові атаки на критичну інфраструктуру.

Згідно з планом, вимикати світло в домівках українців будуть від 1,5 до 3,5 черг.

Також протягом всієї суботи для промислових споживачів будуть діяти обмеження потужності.

Енергетики попереджають, що у випадку нових ударів графіки відключення світла можуть змінюватися через необхідність оперативно балансувати систему.

Водночас в Укренерго нагадали, що розумне та ощадливе споживання електроенергії може уберегти від додаткових відключень.

Графік відключення світла в Київській області

З 12 півчерг відключення світла на Київщині в суботу більшість споживачів двічі опиниться без світла.

Чергам 2.2 та 3.1 подачу електроенергії вимикатимуть лише раз, а от для 5.1 та 6.1 – цілих три рази, щоправда двічі з них – у вечірні та нічні години.

Відключення світла в Україні

Стабілізаційні відключення діють за графіками, на відміну від аварійних, які запроваджують під час критичних моментів для енергомережі, як то наслідки масованих ракетних обстрілів окупантів. Графіки відключень в певному регіоні України можна оперативно переглянути в інтернеті.

Енергетики подекуди вимушені працювати 24/7 для забезпечення населення світлом, тож в таких умовах мінімальне додаткове навантаження на енергосистему може бути зайвим. Так, голова Укренерго Віталій Зайченко закликав населення не перевантажувати мережу за рахунок ввімкнення кондиціонерів та обігрівачів, а вдягати додатковий светр, аби не мерзнути.

