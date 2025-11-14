Французький стартап готує перше бойове застосування рою дронів, що має захистити ТЕЦ від удару "Шахедів".

В Україні у реальних бойових умовах протестують систему DWS-1 від французького стартапа Atreyd, що представляє собою "стіну дронів". Спершу її застосують проти "Шахедів", а згодом і проти КАБів, пише Defence Express.

В Україну вже відправили одну з систем Atreyd та планують розгорнути її протягом поточного місяця. Видання процитувало одного з представників компанії, який у коментарі Business Insider назвав систему призначеною для протидії далекобійним ударним дронам. Вона, за його словами, має створити своєрідне "мінне поле з літаючих безпілотників".

Аналітики пишуть, що компанія офіційно не називала конкретну назву систему. Водночас вони ідентифікувати її з-поміж продукції, представленої на офіційному сайті компанії - це Drone Wall System (DWS-1). Система складається з 200 одиниць FPV-дронів-перехоплювачів і передусім позиціюється як рішення проти КАБів.

Про цю систему також говорять, як про унікальну у своєму роді. При цьому в Україні має відбутися її першу бойове застосування. Atreyd планує використати систему для захисту критичної інфраструктури від ударних дронів.

А якщо DWS-1 виявиться ефективною проти "Шахедів", то її експлуатуватимуть вже неподалік для лінії фронту. Там вона має показати свою здатність перехоплювати російські плануючі авіабомби. Автори зазначили, що Atreyd стала однією з трьох компаній, які у рамках конкурсу від НАТО запропонували найефективніші рішення протидії російським КАБам.

В Atreyd, пишуть автори, вважають свою "стіну дронів" "останнім рівнем оборони" проти повітряних загроз, таких як ударні дрони чи КАБи. Фактично йдеться про комплекс із FPV-дронів, а також системи виявлення та наведення. Дрони, озброєні вибухівкою злітатимуть зі стартового майданчику і створюватимуть "завісу" в небі.

Створена Atreyd система отримала штучний інтелект, щоб якнайкраще уражати цілі з урахуванням їхньої траєкторії. Вона може працювати в умовах відсутності сигналу GPS, а для ефективної роботи в Україні, де активно застосовуються засоби РЕБ тощо, система має 3D-мапу своєї зони відповідальності, а також комплекс ідентифікації "свій-чужий".

"За потреби, система від Atreyd може працювати повністю автономно - аж до того, що один оператор без спеціальної підготовки за умови проведення навчання може керувати 100 дронами", - йдеться у статті.

Дрони запрограмовані на роботу на висоті у декількох тисяч кілометрів, якщо якийсь із дронів не братиме участь у нейтралізації загрози, то він може повернутися назад. Вартість одного FPV-дрона, що входить у систему, оцінюється у декілька тисяч доларів.

"У Atreyd заявляють, що вони вже успішно протестували свою систему, втім, реальне бойове випробування на неї чекає вже в Україні - і по суті йдеться про те, що наші військові дійсно першими у світі у складних умовах поля бою зможуть перевірити, а чи дійсно один оператор може одночасно працювати із сотнею дронів", - додали автори.

Як писав УНІАН, в Україні запустили в серійне виробництво український перехоплювач дронів. Виробництво перехоплювача під назвою Octopus розгорнуть понад десятка компаній. При цьому технологія розроблена в Україні.

Військовий експерт Павло Нарожний уточнив, що в Україні існує кілька технологій перехоплювачів дронів, і Octopus це тільки один з них. Водночас, за його оцінкою, виробники мають випускати близько 1 тисячі перехоплювачів на день, щоб підвищити їх ефективніть.

