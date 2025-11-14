Цей механізм буде дуже схожим на онлайн-одруження, каже заступниця міністра.

Послугу онлайн-розлучення у застосунку "Дія" планують запустити попередньо в першому кварталі 2026 року. Таку заяву зробила в інтервʼю виданню "РБК-Україна" заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Зазначається, що строки запуску послуги можуть коригуватися залежно від пріоритетів, визначених урядом та президентом України. Проте, ща словами Коваль, цю функцію обов’язково реалізують.

Цей механізм буде дуже схожим на онлайн-одруження. Розлучитися через застосунок буде змога лише у пар, які не мають неповнолітніх дітей – система перевірятиме інформацію автоматично. Крім того, обидві сторони мають надати згоду – один учасник шлюбу подає запит на розлучення, інший його підтверджує.

Саме ж розлучення відбуватиметься через місяць після підтвердження.

Що стосується питання поділу майна, то воно вирішується в окремому порядку, каже заступниця міністра. Вона додала, що перед запуском цю функцію перевірять у режимі бета-тестування.

Інші послуги в додатку "Дія"

Українці від 40 років отримають гроші на медогляд. Оформити виплату можна через "Дію". Програма має стартувати з 1 січня 2026 року.

Крім того, тепер у "Дії" можна замовити витяг про несудимість із апостилем. Отримати документ можна "Укрпоштою" або ж забрати самостійно у МВС у Києві.

