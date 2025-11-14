Акції протесту мають тривати місяць до 14 грудня.

Опівдні 14 листопада у Польщі розпочався загальнонаціональний протест фермерів, які виступають, серед іншого, проти угоди з Меркосур та імпорту продукції з України. Про це пише Business Insider.

Пікети та проїзди тракторів заплановані в близько 50 містах країни, більшість з яких у Західнопоморському воєводстві на північному заході Польщі. Мітингарі запевняють, що дороги блокувати не будуть.

Як зазначають організатори в коментарі місцевій пресі, ситуація в сільському господарстві Польщі стає дедалі складнішою. Протестувальники вимагають переговорів з профільним міністром.

Головними проблемами невдоволені фермери називають імпорт продукції з України та сільськогосподарську політику Європейського Союзу, включаючи угоду з Меркосур по імпорту зерна, м’яса тощо.

Довідка УНІАН. Меркосур - міждержавна зона вільної торгівлі, до якої входять більшість країн Південної Америки. Польські фермери побоюються, що угода ЄС з Меркосур призведе до надмірного імпорту сільськогосподарської продукції з цього регіону, що створить надлишок товарів на польському ринку та знизить ціни на їхню продукцію.

За словами фермерів, вже спостерігається значне падіння цін, зокрема на місцеві пшеницю, кукурудзу та цукор, а сільськогосподарське виробництво в Польщі стає збитковим.

При цьому мітингувальники зазначають, що нібито не хочуть ускладнювати життя громадянам, тому про перекриття доріг поки не йдеться. Натомість поляки влаштують тракторопробіги в кількох місцях.

Головною своєю проблемою фермери називають Брюссель, а не споживачів. Акція анонсована строком на місяць, форма протестів при цьому може змінитися.

Попередні польські протести проти імпорту з України

Нагадаємо, що після завершення жнив польські фермери вирушають на традиційні щорічні акції протесту проти української агропродукції. Зазвичай в середині – кінці листопада вони блокують пункти пропуску з Україною, як це було і минулого року.

На початку травня цього року польські перевізниики також планували блокування кордону на найбільшому пункті пропуску з Україною, протестуючи проти конкуренції з боку українських перевізників.

