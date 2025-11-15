Трач стверджує, що зараз на Краматорському напрямку у відкриту конфронтацію окупанти вступати не хочуть.

На Краматорському напрямку росіяни використовують туман і дощ, щоб непомітно просуватися малими піхотними групами в міжпозиційний простір. Про це розповів командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр, майор Михайло Трач.

За його словами, таким чином вони займають сіру зону, змінюючи тактику після провалу лобових штурмів.

"На Краматорському напрямку ситуація напружена, але контрольована. Ворог продовжує тиснути й використовує для цього різні способи. Переважно ми спостерігаємо, що окупанти намагаються накопичуватися малими піхотними групами - по одному, по двоє - і під час погіршення погодних умов - туман, дощ - просуватися в міжпозиційний простір, займати сіру зону, там накопичуватися і вже після цього рухатися далі", - сказав він в етері Еспресо.

Трач стверджує, що зараз на Краматорському напрямку у відкриту конфронтацію окупанти вступати не хочуть, оскільки відчувають певну перевагу ЗСУ на полі бою.

"Спроби мотоциклетних штурмів, спроби штурмів із застосуванням техніки зазнали провалу, тому окупанти повністю змінили тактику. Тепер це повзуче, повільне просування, яке вимагає від нас залучення значної кількості ресурсів для пошуку ворога й його знищення - цим вони зараз активно користуються", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що кількість росіян в місті Куп’янськ Харківської області скоротилася за останній тиждень і зараз складає, за різними оцінками, біля пів сотні окупантів.

За його словами, путінські амбіції, про які він заявляв минулого тижня щодо оточеного міста, не реалізовуються.

