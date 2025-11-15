Американські делегації на переговорах з іншими країнами щоразу піднімають питання про постачання енергоресурсів з Росії та Ірану.

Посадові особи США здійснювали поїздки країнами Європи для просування американських енергоносіїв замість російських, повідомляє газета Financial Times з посиланням на джерела.

За даними видання, американська сторона намагається знищити "весь до останньої молекули" російський газ на європейському ринку.

Зазначається, що кампанія американських чиновників збіглася зі спробою нафтотрейдера Gunvor придбати зарубіжні активи російського "Лукойла", проти якого США ввели санкції. Це завдало складнощів нафтотрейдеру, оскільки ЗМІ в той момент зосередилися на минулих зв'язках компанії з Росією.

Gunvor був названий "Лукойлом" потенційним покупцем, але Мінфін США попередив, що не видасть цій компанії ліцензію на ведення бізнесу до завершення війни в Україні.

До 2014 року співвласником Gunvor був російський бізнесмен Геннадій Тимченко, який за день до введення щодо нього санкцій США продав свою частку - 43,5% акцій Gunvor іншому великому акціонеру компанії, Торбйорну Торнквісту. Той у результаті отримав 86% акцій на $6,6 млрд. Зараз Торнквіст - голова ради директорів.

Важливо, що, незважаючи на контроль над Gunvor, американська влада, як і раніше, побоювалася її можливих зв'язків із Москвою. Деніел Фрід, колишній координатор із політики санкцій, розповів:

"Gunvor був добре відомий усім, хто був знайомий з Росією за Путіна".

Видання нагадує, що США на офіційному рівні вимагають від союзників припинити закупівлі російських газу і нафти. Американські делегації на переговорах з іншими країнами щоразу піднімають питання про постачання енергоресурсів з Росії та Ірану.

Хто купить активи "Лукойлу"

За зарубіжними активами російського нафтового гіганта "Лукойл", який потрапив під американські санкції, вишикувалася черга покупців з Азії та Європи.

За даними джерел видання Reuters, державна компанія Казахстану "КазМунайГаз" вивчає пропозицію про придбання місцевих активів "Лукойлу". Журналісти пояснюють, що російський нафтовий гігант має частку в Карачаганаку, одному з найбільших у світі родовищ газу і конденсату на заході Казахстану, разом з компаніями Eni, Shell, Chevron і "КазМунайГаз".

