Франція також працює над створенням нової крилатої ракети повітряного базування ASN4G.

У Франції уперше показали останню версію крилатої ракети середньої дальності Air-Sol Moyenne Portee з ядерною боєголовкою, що працює на прямоточній реактивній тязі. Варіант ASMPA-Renove (ASMPA-R) перебуває на озброєнні французьких ВМС.

Нову ракету показали на винищувачі Rafale M Військово-морських ядерних авіаційних сил Франції (FANU). Літак провів випробувальний запуск ASMPA-R без бойової частини в рамках операції "Діомед", розповідає The War Zone. Міністр збройних сил країни Катрін Вотрен заявила, що випробування включала "політ, що імітував ядерний наліт".

Окремо в Міністерстві збройних сил Франції сказали, що ASMPA-R офіційно увійшла до арсеналу FANU 10 листопада. Ці ракети використовуються з 2023 року Силами стратегічних повітряних сил (FAS). Пусковою платформою для них слугують винищувачі Rafale.

Зазначається, що частина Rafale M вже виконувала ядерні місії зі старими ракетами ASMP-Ameliore (ASMP-A).

Що відомо про ракету ASMPA-R

Зовні "оновлена" ASMPA-R дуже схожа на версію ASMP-A. По центру корпусу обидві ракети мають пару повітрозабірників, що є частиною прямоточної реактивної силової установки.

Водночас конфігурація хвостового стабілізатора у моделей відрізняється. Так, модель A має менші плавники ззаду і більші спереду. Причина цих відмінностей незрозуміла, пише видання.

"За повідомленнями, ASMPA-R має більшу дальність, ніж ASMP-A – 372 милі (600 кілометрів) проти 310 миль (500 кілометрів) – але обидві ракети, як кажуть, досягають максимальної швидкості 3 Маха", – йдеться в матеріалі.

Також є повідомлення про те, що ASMPA-R оснащений новою ядерною боєголовкою, хоча в деяких джерелах вказано, що це та сама конструкція TNA, що і в ракетах ASMP-A. Не виключено, що в моделях R боєголовки могли модернізувати.

ASMPA-R – оновлення ракет ASMP-A?

Варіант ASMPA-R часто описують як пакет оновлення для продовження терміну експлуатації ракет ASMP-A. Уперше їх почали застосовувати в 2009 році – вони прийшли на заміну оригінальним ASMP, які почали надходити на озброєння в 1986 році.

Базова версія ракети мала максимальну дальність у 300 кілометрів і старішу боєголовку TN 81 з тими ж заявленими налаштуваннями потужності, що і новіша TNA.

Працювати над ASMPA-R почали в середині 2010-х років, і ця робота є частиною більш масштабних зусиль з модернізації арсеналу ядерного стримування Франції.

"Ці зусилля також включають нову балістичну ракету M51.3 з ядерною боєголовкою, що запускається з підводного човна, яка офіційно вступила в дію минулого місяця. Ракети серії M51 озброюють атомні підводні човни класу "Тріумфант" ВМС Франції, утворюючи морську складову ядерного дуету країни", – додають автори.

Франція працює над новою ядерною ракетою

Видання пише, що Франція також працює над створенням нової крилатої ракети повітряного базування ASN4G – ядерною ракетою класу "повітря-земля" 4-го покоління. Очікується, що вона буде оснащена реактивним двигуном, матиме більшу дальність та зможе досягати гіперзвукових швидкостей.

Нова заява Міністерства збройних сил Франції підтверджує, що метою залишається введення ASN4G в експлуатацію в 2035 році.

"Протягом останніх кількох років у НАТО в цілому спостерігається певна нова відкритість щодо ядерної зброї та стримування, що пов'язано з побоюваннями щодо поширення конфлікту в Україні та загальної агресії Росії. Незважаючи на це, Франція продовжує активно модернізувати свою ядерну зброю: літаки Rafale M ВМС Франції тепер, як і літаки ВПС Франції, використовуються як пускові платформи для крилатих ракет ASMPA-R", – констатує TWZ.

