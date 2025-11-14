Міністр підкреслив, що підтримка України з боку союзників необхідна.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російські нічні атаки на Україну продемонстрували "презирство Москви до людства" і порушили міжнародне право. Про це пише The Guardian.

"Цілком очевидно і ясно, що Путін прагне зробити зиму для України максимально нестерпною, підірвати моральний дух і зломити опір українського народу. Йому це не вдається", - сказав він.

Він наголосив, що Німеччина та інші союзники продовжать підтримувати Україну. За словами міністра, "країна може покладатися на нас і надалі".

Пісторіус вказав на збільшення обсягу допомоги Україні в бюджеті Німеччини 2026 року до 11,5 млрд євро. Крім того, Берлін виділить додаткові кошти на закупівлю американського озброєння в рамках механізму Prioritised Ukraine Requirements List (Purl). Німеччина має намір брати участь у новому пакеті на суму щонайменше 150 млн євро.

Удар РФ по Києву 14 листопада

Росія вночі атакувала Україну 430 безпілотниками і 19 ракетами, головним напрямком удару був Київ, заявили Повітряні сили ЗСУ. Увечері мер столиці Віталій Кличко заявив, що до 36 збільшилася кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Київ. Шестеро людей перебувають у стаціонарах, із них п'ятеро - у важкому стані. Загинули шестеро людей.

