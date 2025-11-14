Кошти мали передавати п’ятьма частинами по 100 тис. доларів на кожній зустрічі.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду справу ексзаступника міністра енергетики, якого обвинувачують у отриманні хабаря за дозвіл вивезти гірничо-видобувне обладнання з прифронтового району. Про це повідомляє НАБУ.

Йдеться про колишнього заступника ексміністра енергетики Германа Галущенка Олександра Хейла, якого правоохоронці затримали на хабарі влітку 2024 року.

"‎Як встановило слідство, високопосадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі сходу та ще двома особами висловив прохання раднику керівника іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. дол. США", – йдеться у повідомленні. ‎

За це він пообіцяв передати на зберігання цінного обладнання (з можливістю його використовувати) для видобутку вугілля з шахт одного державного підприємства до іншого. Фактично йшлося про порятунок обладнання, оскільки воно перебувало поблизу зони, де ведуться бойові дії.

Кошти мали передавати п’ятьма частинами по 100 тис. доларів на кожній зустрічі. У серпні минулого року працівники НАБУ, САП, СБУ, а також Київської обласної прокуратури викрили зловмисників під час передачі третього траншу. Того ж дня уряд відправив його у відставку.

Якщо провина буде доведена, колишньому заступнику міністра загрожуватиме 12 років в'язниці.

Масштабна корупція в енергетиці: інші новини

Раніше стало відомо про проведення НАБУ та САП операції "Мідас". Вона тривала 15 місяців, і в її рамках виконали понад 70 обшуків.

Правоохоронці знайшли докази створення учасниками злочинної організації масштабної корупційної схеми впливу на стратегічні державні підприємства, серед яких було АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорупційне бюро оприлюднило частину записів, які стосуються справи. На них фігурують люди під прізвиськами "Професор", "Рокет", "Тенор" та "Карлсон".

Пізніше стало відомо, що в організації схеми фігурували такі відомі діячі як бізнесмен Тимур Міндіч ("Карлсон") та тепер вже колишній міністр юстиції Герман Галущенко ("Професор").

Повідомлялося, що дехто з учасників злочинної організації під час затримання детективами НАБУ намагався знищити документи, які могли бути використані як докази.

