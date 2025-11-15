Путін перетворює шкільні класи на армійські полігони, - WSJ

Аналітики вважають, що військово-ідеологічна обробка спрямована частково на виховання покоління мілітаризованих патріотів.

Система освіти в Росії зазнає значних змін - у навчальну програму з наймолодших класів включають військову підготовку і теми, пов'язані з війною в Україні. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що Кремль дав зрозуміти, що війна в Україні може тривати роками. Аналітики вважають, що військово-ідеологічна обробка спрямована частково на виховання покоління мілітаризованих патріотів, які визнають російську державу вищою владою і без питань відгукнуться на майбутній заклик до зброї.

"Якщо взяти дітей шкільного віку і правильно їх індоктринувати, то вони стануть дешевшими й ефективнішими солдатами для будь-якої війни, яку ви можете запланувати в майбутньому", - сказала політолог Катерина Шульман, описуючи логіку Кремля.

Важливо, що ключову роль у цій кампанії відіграють чинні військовослужбовці, які тепер навчають школярів поводження зі зброєю і прийомам самооборони.

Зазначається, що багато батьків підтримують ці зміни. Але інші, а також вчителі та експерти в галузі освіти, попереджають, що таке ідеологічне опрацювання може призвести до появи ура-патріотичного покоління, яке беззаперечно підкоряється і продовжить російську військову політику.

Зомбування дітей у РФ

Іграшкова копія іранського безпілотника "Шахед", який Росія активно використовує для атак на Україну, продається дітям на російському сайті електронної комерції. В описі зазначено, що товар "підходить для дітей віком від 6 років і старше", і стверджується, що він розвиває "координацію, точність і уяву". Також він описується як "ідеальний подарунок для юних патріотів і майбутніх підкорювачів неба".

