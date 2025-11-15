Співпраця з такими партнерами як США допоможе Європі остаточно відмовитися від російського газу.

Європейська комісія підтримала угоду Греції та американської ExxonMobil про розвідку газу на шельфі в Іонічному морі. Про це пише Euractiv.

Видання називає розвідку "критського палива" (Іонічне море розташоване на захід від острова Крит) рішучим зрушенням для Афін, оскільки грецька влада довго загравала з ідеєю розробки ресурсів на морському дні, але не брала на себе жодних зобов'язань.

Хоча екологи вважають, що нова угода з ExxonMobil може підірвати довіру до кліматичної політики Євросоюзу, Греція вже заявила, що пробне буріння має бути завершене на початку 2027 року, і якщо запаси виявляться комерційно вигідними, видобуток стартує у 2030-му і триватиме щонайменше 10 років.

Високопоставлене джерело в Єврокомісії повідомило, що найважливішим пріоритетом ЄС залишається відмова від імпорту російського газу - не тільки за рахунок диверсифікації поставок, а й за рахунок співпраці з "надійними і перевіреними енергетичними партнерами".

"США були і залишаться ключовим надійним енергетичним партнером ЄС. Тепер у нас також є торговельна угода, яка зміцнить наше енергетичне співробітництво", - заявив чиновник.

Зазначається, що минулого тижня Греція підписала з ExxonMobil угоду про розвідку шельфу, що охоплює блоки в північно-західній частині Іонічного моря. Chevron, ще один американський гігант, веде буріння в політично вразливих водах на південь від Криту. Для Афін, які давно обмірковують ідею розробки ресурсів свого морського дна, але поки що не беруть на себе конкретних зобов'язань, ці угоди - рішучий крок.

Закупівлі Україною газу зі США

Україна підписала угоду про майбутні регулярні поставки американського скрапленого природного газу (СПГ) через грецькі газові термінали і Вертикальний коридор.

Довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року. Важливо, що це дасть змогу поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти, зокрема, забезпечити стабільне довгострокове постачання ЗПГ для України, інтегрувати нашу інфраструктуру в логістичні маршрути в Європу та створити стійку систему постачання і зберігання американського газу.

