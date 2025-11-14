Нардеп Юрченко, якого НАБУ теж підозрює в корупції, заявив, що ЗМІ за гроші поширюють інформацію про можливу причетність Гринчук до справи "Мідас".

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував Верховній Раді звільнити з посади фігурантку справи "Мідас" міністерку енергетики Світлану Гринчук. Відповідне рішення було ухвалено за підсумками засідання комітету 14 листопада.

Під час розгляду подання прем’єр-міністерки Юлії Свириденко про звільнення Гринчук з посади очільниці енергетичного відомства частина членів профільного комітету емоційно подякували їй за роботу. Серед них був і виключений із фракції "Слуга народу", підозрюваний у корупції Олександр Юрченко, якого Національне антикорупційне бюро підозрює в отримані хабара за внесення змін до законодавства.

Одіозний парламентар, зокрема, заявив, що інформація про можливу причетність міністерки енергетики Гринчук до "справи Мідас" поширюється за гроші.

"Світлана Василівно, я вас хочу підтримати… ПсевдоЗМІ та організації з дуже різною репутацією, буває, досить часто за дуже невеликі гроші розповсюджують неправдиву інформацію… Це велика політика, тому тримайтеся", - зазначив депутат, маючи на увазі НАБУ та САП.

Він також запропонував міністерці мобілізуватися до однієї із бригад ЗСУ:

"Якщо ви хочете далі працювати на Україну, то в 41-й механізованій є багато вільних вакансій. Доєднуйтесь до Сил оборони. Разом ми обов’язково переможемо".

Сама Гринчук також заявила, що не вчиняла жодних незаконних дій.

За підсумками розгляду комітет підтримав подання Свириденко про звільнення Гринчук із формулюванням "через конфлікт інтересів". Пори свій палкий попередній виступ, за це рішення голосував і Олександр Юрченко, з огляду на те, що відставку міністерки підтримав комітет.

Справа "Мідас"

10 листопада НАБУ та САП розпочали масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Правоохоронці повідомили про викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема в "Енергоатомі". У той же день представники НАБУ завітали з обшуками в "Енергоатом" і до міністра юстиції Германа Галущенка.

За даними слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Крім того, НАБУ задокументувало передачу грошей "Енергоатома" ексвіцепрем’єру. Судячи з відео бюро, ймовірно, йдеться про колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова.

Національне антикорупційне бюро оголосило підозри сімом особам у справі "Мідас". П’ятьом з них Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 12 до понад 100 мільйонів гривень. За двох фігуранток справи "Мідас" внесли застави, що дозволило їм вийти з СІЗО.

Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що розслідування справи "Мідас" триває, та висловив впевненість, що одного з фігурантів справи - бізнесмена Тимура Міндіча - будуть судити в Україні.

