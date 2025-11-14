На разі законопроект внесено в парламент, але розгляд ще не почався.

У Верховній Раді України пропонують додатково розширити перелік категорій громадян, яким заборонений виїзд з України у період воєнного стану і мобілізації.

Відповідні зміни передбачені проєктом Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" (№14210).

Текст цього законопроєкту на сайті парламенту ще не опубліковано. Утім, один зі співавторів, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко, який є членом Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, у коментарі УНІАН пояснив, що саме пропонується цим законопроєктом.

Відео дня

Так, депутати пропонують поширити тимчасову заборону на виїзд за межі України у період воєнного стану та мобілізації на осіб, які мають бронювання від мобілізації відповідно до другого та третього абзаців пункту 4 частини першої статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Також у своєму Telegram-каналі Федієнко зауважив, що "якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції".

"Фактично законопроєкт хоче усунути ситуацію, коли людина формально "критично важлива", але перебуває за кордоном", - написав він.

Обмеження не для всіх заброньованих

Співавторка законопроєкту Ірина Фріз, народний депутат від "Європейської солідарності", член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки на своїй сторінці у Facebook зазначила, що "бронювання не може бути інструментом для втечі з країни".

За її словами, законопроєкт 14210 заборонить виїзд за кордон "порушникам (ухилянтам) правил військового обліку, які не оновили вчасно свої данні, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13335".

Таким чином, новий законопроєкт, запропонований Федієнком та Фріз, пропонує встановити тимчасове обмеження на виїзд з України у воєнний час для осіб, які раніше порушили закон про військовий облік, але потім все ж отримали пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення.

"Вони також після усунення порушень і маючи бронювання можуть виїхати закордон без встановлення чітких запобіжників", - написала депутат.

За словами Фріз, заброньовані за стандартною процедурою працівники, як і раніше, зможуть виїжджати за кордон, підписувати міжнародні контракти, привозити гуманітарну допомогу та здійснювати всі можливі форми міжнародної активності, які забезпечуються гарантовані державою на період бронювання.

Фріз наголосила, що їхнім проєктом закону не пропонується скасування можливості пільгового бронювання для тих, хто порушив правила військового обліку, чи повного обмеження права на виїзд за кордон для заброньованих працівників критичних підприємств, які не порушували закон.

"Його ухвалення лише гарантує, що впровадження цього закону на практиці не стане легалізованою схемою для виїзду за кордон через відпустки або відрядження під час бронювання", - пояснила парламентар.

Правила виїзду заброньованих з країни

Раніше у Державній прикордонній службі України пояснили, що заброньовані від мобілізації чоловіки мають можливість перетнути кордон на виїзд з України з метою службового відрядження чи відпустки. Але не просто так. Для цього вони мають отримати відповідні документи від роботодавця, що підтверджують дозвіл на виїзд.

Крім того, у відпустку за кордон не можуть проїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах державної служби, тож для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження.

Водночас ті, хто на таких посадах не перебувають, можуть поїхати за кордон у відпустку. Але в документах має бути зазначено, що структура, за якою цей чоловік заброньований, надає людині можливість провести відпустку за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: