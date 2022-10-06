У готелях і на курортах по всьому світу з'являється все більше місць і послуг, орієнтованих на сон.

Все більшою популярністю серед туристів у всьому світі користується формат відпочинку, щоб можна було гарненько виспатися і таким чином поправити здоров'я.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

При цьому в готелях і на курортах у всьому світі з'являється все більше місць і послуг, орієнтованих на сон.

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Особливо популярним такий формат відпочинку став після початку пандемії коронавірусу, і в результаті низка великих гравців в готельній індустрії зосередили свою увагу на тих, хто страждає від недосипання.

Наприклад, туристам почали частіше пропонувати номери, оснащені інноваційною звукоізоляцією або поліпшеними ліжками, а також спеціальні умови для медитацій і релаксу, включаючи "меню подушок" в залежності від того, в якій позі гість полюбляє спати, аромотерапію і розслаблюючі трав'яні напої.

Доктор Ребекка Роббінс, яка займається дослідженнями сну, пояснює, що така тенденція назрівала давно. У минулому готельна індустрія в основному була зосереджена на речах, які насправді відволікають від сну. Але насправді більшість туристів заселяються в готелі саме щоб поспати.

"Люди часто пов'язують подорож з декадентською їжею, збоєм режиму сну, відвідуванням визначних пам'яток і всім тим, що ви робите під час подорожі, по суті, за рахунок сну. Тепер, я думаю, відбувся величезний сейсмічний зсув у нашій колективній свідомості та пріоритетах здоров'я та благополуччя", – пояснила вона.

При цьому, на її думку, з початком пандемії, коли багато людей повідомили про погіршення якості сну, почалася приділятися підвищена увага проблемам недосипання і пошуку способів, як з цим впоратися.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики британської платформи Money.co.uk назвали топ-10 країн світу, жителі яких ведуть найздоровіший спосіб життя.