Новий випуск тревел-шоу «Світ навиворіт», в якому команда проекту дізнавалася секрети китайського чаювання, вийшов 25 листопада.

Телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров у новому випуску екстремального тревел-шоу «Світ навиворіт» занурився в особливу філософію Піднебесної, яка стосується найпопулярнішого напою в світі - чаю.

Читайте такожДмитро Комаров: Рахів – центр Європи, водоспад Шипіт, Драгобрат, Денеші... В Україні безліч місць, які можна зробити надприбутковими

Як повідомляє прес-служба «1+1», ведучий тревел-шоу дізнався, як виробляють його різні сорти, побував на чайній церемонії і спробув чай, який в Китаї пили світові знаменитості.

Сьогодні китайці споживають 40% всього чаю на планеті. Саме вони першими почали вирощувати чайні кущі та відкрили цей напій всьому світу. Для жителів Піднебесної чай - це стиль життя, філософія і практично релігія. У давнину тут вважалося, що людина, яка не п'є чай, нездатна бачити істину. А його властивості до цих пір вважаються лікувальними.

Більшість українських сімей звикли пити звичайний чай з супермаркету, не надаючи цьому особливого значення. У Піднебесній ж все зовсім по-іншому. Наприклад, китайці пакетований чай навіть не визнають.

Щоб побачити, яка різноманітність чаю існує в Китаї, «Світ навиворіт» вирушив на особливий ринок - світову мекку чаю. Тут Дмитру Комарову вдалося знайти і скуштувати найрізноманітніші сорти чаю, деякі з яких продають на аукціонах за вартістю автомобіля або квартири. Так, однією з найбільш унікальних виявиться пачка пуеру за 125 тисяч доларів. А глядачі дізнаються, чи відрізняється на смак чай за 30 доларів і за 10 тисяч.

Спеціально для «Світу навиворіт» досвідчені продавці розказали, який шлях проходить листочок чаю, перш ніж потрапити в наш заварник. І запросили українських мандрівників на справжню чайну церемонію, яку провели відповідно до древніх китайських традицій.

Крім того, Дмитро Комаров потрапив у найзнаменитіший чайний будинок Китаю, щоб спробувати напій, який свого часу тут пили найвідоміші люди світу.

Попередні випуски програми «Світ навиворіт» про Китай

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко