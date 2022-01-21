Також в Таїланді будуть дещо ослаблені карантинні обмеження.

Таїланд з 1 лютого 2022 року спростить умови в'їзду в країну для вакцинованих туристів, посилені в кінці грудня минулого року.

Про це повідомляє Bangkok Post з посиланням на рішення Центру управління ситуацією з COVID-19 (CCSA) від 20 січня 2022 року.

Зокрема, з лютого в Таїланді відновиться туристична програма Test & Go, що скасовує для повністю вакцинованих від коронавірусу іноземних туристів карантин після прибуття в країну. Одночасно програма буде розширена на туристів з усього світу, а не тільки з визначених 63.

Читайте такожТаїланд знову відкрив для туристів знаменитий пляж з фільму з Ді Капріо (фоторепортаж)Тепер для в'їзду в Таїланд туристам буде необхідно здати один ПЛР-тест перед вильотом і ще два по прибуттю – в аеропорту і на п'ятий день перебування в країні. Також туристи повинні будуть забронювати готель стандарту Sha+ (весь персонал повністю вакцинований) на перший і п'ятий дні перебування в Королівстві та заздалегідь оплатити два ПЛР-тести в ці дні.

Туристам доведеться ізолюватися в готелі лише на час очікування результату тесту, після чого можна буде його покинути. Водночас це можуть бути різні готелі, а період між отриманням негативного результату першого тесту і здачею другого тесту можна провести де завгодно.

Крім того, буде розширена програма "Пісочниця", за умовами якої перші 7 днів турист повинен проживати тільки в одному готелі, який вказав в анкеті, але може вільно переміщатися по провінції. Через тиждень, якщо останній тест підтвердить відсутність COVID-19, мандрівник може виїхати в інші провінції Таїланду.

Наразі "пісочницями" є Пхукет, Самуї, Крабі та Пхангнга, проте тепер в програму будуть включені популярні східні пляжні напрямки Паттайю і Ко Чанг.

Також в Таїланді будуть дещо ослаблені карантинні обмеження. Зокрема, ресторанам буде дозволено продавати алкоголь до 23:00, тоді як зараз це можливо тільки до 21:00. Однак бари і нічні клуби як і раніше залишаться закритими.

Як раніше повідомляв УНІАН, Таїланд з квітня буде стягувати з іноземних туристів додатковий внесок у розмірі 300 бат (близько 250 гривень), який буде включений у вартість авіаквитків.