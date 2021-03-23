При перетині українського кордону з іноземців вимагатимуть негативний тест, а з українців - самоізоляцію або негативний тест.

За підроблену довідку про коронавірус для пред'явлення при перетині кордону проти особи можуть відкрити кримінальну справу.

Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі "Громадського радіо".

"Якщо говорити про довідки, як частину перевірки на кордоні, то рішенням Уряду не визначено якихось додаткових нюансів щодо цих довідок, які вони мають бути і як вони мають бути затверджені", – каже Демченко.

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За його словами, немає офіційного онлайн-реєстру як за кордоном, так і в Україні. Під час перевірки прикордонники перевірятимуть довідки, включаючи дату їх видачі, на яких бланках надруковані, яка стоїть печатка.

"У разі, якщо будуть які застереження, що довідка про коронавірус може бути підробленою, ми за необхідності працюватимемо із поліцією. Також ми можемо співпрацювати із нашими колегами із суміжних країн, з якими межує Україна. Якщо будуть якісь підозри, то іноземцю може бути відмовлено у в’їзді в Україну, а за необхідності та подальших перевірок можуть відкрити кримінальні справи", – додає Демченко.

За його словами, вже були випадки, коли українці повертались додому із підробленою довідкою про коронавірус.

Довідка при перетині кордону України: деталі

Кабмін запровадив необхідною умовою в'їзду в Україну для іноземців негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19.

Також змінено положення щодо українців, які підлягають обов'язковій 14-денній самоізоляції. Так, що на самоізоляцію мають піти громадяни України, які перетинають державний кордон, крім таких, щодо яких немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою: громадян які не досягли 12 років; водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад; громадян, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації; громадян, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину державного кордону.

Також вказується, що не підлягають обов'язковій самоізоляції громадяни України, які прибувають з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму і бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

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Автор: Юрій Годован