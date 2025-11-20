Взимку Європа пропонує мандрівникам незліченну безліч варіантів ідеального відпочинку – і все це без натовпів.

Зимовий відпочинок у Європі може бути дуже різноманітним – від відвідування найкращих різдвяних ярмарків і підкорення гірськолижних трас до відігріву під сонцем.

Найбільше у світі туристичне видавництво Lonely Planet відібрало найкращі місця в Європі для зимової подорожі, куди саме час вирушити найближчими місяцями.

"Звісно, на більшій частині континенту може бути холодно, але взимку Європа пропонує мандрівникам незліченну безліч варіантів ідеального відпочинку. Відчуйте морозне повітря, вирушивши милуватися північним сяйвом над засніженими пейзажами Лапландії. Або ж ви можете повністю втекти від нього, вирушивши за сонцем на пляжі Фуертевентури", – зазначають автори рейтингу.

Відео дня

При цьому тревел-експерти підкреслюють, що зимовий низький сезон також дає можливість дослідити деякі з найпопулярніших місць Європи без літніх натовпів – "ідеальний час для будь-якого мандрівника, який цінує особистий простір".

13 найкращих місць у Європі для подорожі цієї зими

Каппадокія, Туреччина: дослідження підземних печер і польоти на повітряних кулях. Фуертевентура, Канарські острови, Іспанія: зимовий пляжний відпочинок. Ерірі (Сноудонія), Уельс, Велика Британія: зимові види спорту. Більбао, Іспанія: мистецтво та свіжі продукти. Мадейра, Португалія: активний відпочинок у теплу погоду. Лазурний берег, Франція: гламурне міжсезоння. Баварські Альпи, Німеччина: засніжені казкові замки. Санторіні, Греція: відпочинок на грецькому острові без натовпів. Алентежу, Португалія: для любителів вина. Ліон, Франція: для гурманів. Чінкве-Терре, Італія: життя без натовпів. Будапешт, Угорщина: гарячі джерела і термальні ванни. Лапландія, Фінляндія: спостереження за північним сяйвом.

Інші ідеї для подорожей

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти Lonely Planet відібрали 25 приголомшливих напрямків по всьому світу, які варто відвідати 2025 року. Очолила рейтинг мальовнича країна в Південній Америці – Перу.

Зі свого боку видавництво Fodor's презентувало свій No List 2026, до якого занесло вісім популярних туристичних місць у світі, що потребують відпочинку від туристів – у 2026 році туди краще не їхати.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.